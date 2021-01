Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a cunoscut în ultima perioadă un trend ascendent al incidenței.

Astfel, incidența de infectare în Alba Iulia a ajuns la 3 cazuri active la o mie de locuitori, ceea ce înseamnă că, în curând, efectele scenariului roșu vor intra din nou în vigoare, ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență urmând să aibă loc cel mai probabil astăzi.

Scenariul roșu, considerat de avarie, înseamnă că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară al)doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.