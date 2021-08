Haz de necaz, în criza gunoiului: Levigatul de la mirobolanta groapă de la Galda, transportat cu cisternele pentru a fi tratat în altă parte

Florin Cîțu, încă un dosar în instanțele din SUA: Premierul, chemat în judecată pentru o datorie neplătită

La data pe 21 iulie 2008, după 6 ani de la plecarea din Statele Unite ale Americii, premierul Florin Cîțu este chemat în judecată în instanța din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii, transmite Mediafax.

Aleph News și Agenția Mediafax au obținut în exclusivitate, în urma unei solicitări oficiale, și dosarul civil al premierului Florin Vasile Cîțu, așa cum el a fost pus la dispoziție de către autoritățile judiciare americane, și prezintă publicului în cele ce urmează faptele și mărturiile, în ordine cronologică, așa cum se regăsesc și reies din documentele aflate în dosar.

La 6 după plecarea lui Florin Cîțu din SUA, pe 21 iulie 2008, avocatul Charles L.Litow depune o plângere în instanța din Iowa (Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story), prin care susține că este autorizat de către firma americană Clarke Jordan Financial LC ca să introducă un proces împotriva lui Florin Vasile Cîțu.

Maryland National Bank, NA, un important creditor de carduri de credit pentru consumatori, care cu doar 2 ani înainte fusese cumpărată cu 35 de miliarde de dolari de către gigantul Bank of America și ulterior, în 2016, cu 1,9 miliarde de lire sterline și de Grupul Bancar britanic Lloyds, își vânduse la acea vreme unele creanțe către firma de recuperare de creanțe Clarke Jordan Financial LC din Iowa.

Presa americană relatează că Banca MBNA, mutată din Maryland în Delaware și devenită la un moment dat cel mai mare angajator privat din statul Delaware, avea relații privilegiate atât cu republicanii, cât și cu democrații. La Banca MBNA mulți directori erau foști angajați ai FBI, era una dintre cele mai profitabile companii din America, 50 de milioane de clienți dețineau carduri la banca MBNA, iar fondatorul băncii, Charles M. Cawley, un pionier al credit cardurilor, era apropiat atât de familia Bush, cât și de familia Biden.

Potrivit New York Times și CBS News, Banca MBNA a donat 1 milion de dolari fundației care a construit biblioteca prezidențială familiei Bush din Texas, l-a avut ca angajat în 1996 chiar și pe Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, actualul președinte al SUA și avea o relație strânsă cu senatorul de la acea vreme Joe Biden, poreclit „senatorul MBNA”. Presa irlandeză arăta în 2009 că aceeași instituție bancară a fost acuzată că își hărțuiește clienții.

Ca atare, în vara lui 2008, firma de recuperare de creanțe, Clarke Jordan Financial LC, îl dă în judecată civilă pe Florin Vasile Cîțu și îl acuză că are o datorie la bancă de 6.698,73 de dolari în urma tranzacțiilor de pe cardul de credit, că Florin Cîțu nu și-a respectat contractul, că i-a trimis acestuia o notificare, și cere oficial în instanță, prin procesul civil deschis cu numărul LACV044600, de la Florin Cîțu datoria, plus dobânda aferentă, plus o datorie în cazul neplății de 5%, plus costuri de judecată și orice altă compensație consideră instanța.

În total, Clarke Jordan Financial, LC cere de la Florin Cîțu peste 9755,27 de dolari în plângerea depusă la Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story.

Ce a răspuns, ieri, Florin Cîţu, la întrebarea jurnaliştilor

Solicitat ieri de presă ca să dea multe detalii și explicații în legătură cu procesul în care apare invocat pe site-ul instanței americane în perioada 2008-2009, Florin Cîțu, premierul României și ministrul interimar de Finanțe a declarat: „Acolo nu am nicio explicaţie. În 2008, eram deja în România. Deci chiar nu ştiu despre ce se întâmplă acolo. Chiar nu știu, în 2008 eram în România. (…) Chiar nu ştiu. (…) Nu știu, nu am achitat nicio sută de euro, deci nu știu despre ce este vorba. În 2008, eram în România. Chiar nu știu despre ce este vorba, o să mă uit să văd, dar nu am achitat nicio sumă, chiar nu știu”.

Premierul Florin Cîțu nu a putut indica dacă procesul său civil din Tribunalul Districtual din Iowa pentru Comitatul Story este legat de o „problemă financiară” sau de vreun împrumut nerestituit în urma costurilor legate de procesul său din SUA din perioada 2000-2001: „nu cred, vă daţi seama că au trecut șase ani de atunci. Mulțumesc!”.

Sursa: dcnews.ro