Halloween – Data când se sărbătorește și ce semnificație are

Deşi nu este o tradiţie românească, Halloween-ul a început să fie sărbătorit şi la noi, iar în oraşele mari sunt organizate petreceri şi evenimente tematice. Dacă străinii decid să viziteze România în această perioadă, în special Castelul Bran, românii se pot aventura în Europa.

Halloween-ul se apropie cu pași repezi și înfricoțători, astfel că este timpul să te pregătești cum se cuvine pentru a întâmpina această sărbătoare de origine celtică. Când este Halloween-ul și ce obiceiuri și superstiții îmbogățesc această sărbătoare, vei afla în continuare.

Când este Halloween-ul și ce semnifică?

Nebunia și distracția create în ultimii ani de Halloween și pe meleagurile țării noastre au contribuit la concluzia ca acest eveniment trebuie celebrat in fiecare an de acum incolo. Daca nu stii cand este Halloween si esti tentata sa petreci asa cum se cuvine ziua respectiva, afla ca se sarbatoreste in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Civilizatiile vechi considerau ca in aceasta noapte sufletele celor morti se intorc printre cei vii. Pentru a le alunga si a se face nedoriti, oamenii au ales sa se imbrace in costume infricosatoare si sa-si decoreze casa cat mai neplacut, incercand sa faca mult zgomot.

Halloween-ul se numara printre cele mai vechi sarbatori, fiind preluata de-a lungul timpului de mai multe popoare. Veselia si originalitatea ei au devenit molipsitoare, astfel ca tot mai multi oameni aleg sa o celebreze. De la decoratiuni si costume s-a ajuns la machiaje sinistre si prajituri infricosator de bune. Surse de inspiratie exista pretutindeni, astfel ca vei gasi cu siguranta ceva pe gustul tau.

Obiceiuri si superstitii de Halloween

Acum ca ai aflat cand este Halloween, trebuie sa te delectezi neaparat cu cele mai interesante obiceiuri si superstitii. Iata cateva dintre acestea!

– Nu te uita in urma ta daca auzi pasi in noaptea de Halloween. Superstitia spune ca ar putea fi un mort si ca il poti urma pe cealalta lume daca privesti spre el.

– O lumanare portocalie aprinsa la miezul noptii de Halloween iti poate aduce noroc daca o lasi aprinsa pana la rasarit. Totusi, nu iti recomandam sa faci acest lucru, avand in vedere cate neplaceri poate sa provoace o lumanare nesupravegheata.

– Daca auzi trei ciocanituri in usa, insa nu vezi pe nimeni, inseamna ca o persoana draga a murit.

– Nu este bine sa trantesti o usa de Halloween pentru ca oricand poate fi o fantoma pe langa ea. Rezultatul? O vei supara si te va bantui mereu.

– Daca vezi o stafie, mergi in jurul ei de noua ori, doar asa va disparea.

– Daca o lumanare se stinge singura in aceasta noapte, inseamna ca spiritele rele sunt prin apropiere.

– Daca iti tii respiratia in timp ce mergi printr-un cimitir, spiritele rele nu vor putea sa intre in corpul tau.

– Tu si prietenele tale sunteti curioase sa stiti care se va casatori prima? Puneti un inel intr-un bol de cartofi facuti piure. Persoana care il va gasi prima va avea norocul sa se casatoreasca inaintea celorlalte.

Odata ce ai aflat cand este Halloween-ul si care sunt cele mai interesante superstitii si obiceiuri, esti pregatita sa sarbatoresti asa cum iti doresti noaptea cea mare.