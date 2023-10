GT Sport Alba Iulia, performanță onorantă la Elite Neon Cup Atena: locul 5, prima dintre reprezentantele României

Performanță onorantă pentru micuții fotbaliști de la GT Sport Alba Iulia, categoria Under 10, la prestigiosul turneu disputat la Atena, Elite Neon Cup, competiție ce a strâns cluburi celebre din întreaga lume.

Formația din Cetatea Marii Uniri, pregătită de antrenorul Adrian Roman, s-a clasat pe locul al 5-lea, câștigând 6 din cele 7 meciuri susținute. La respectiva categorie, fotbaliști născuți în anul 2014 și mai tineri au fost 48 de echipe, iar GT Sport Alba Iulia a fost prima în ierarhie, între cele 6 reprezentante ale României. A fost al 3-lea turneu al anului pentru această generație promițătoare, după cele din Serbia și Austria, în ambele reușind rezultate excelente.

“Normal că suntem extrem de satisfăcuți de ceea ce am realizat la Atena. Am pierdut un singur meci, am avut cea mai puternică defensivă în grupe, în compania unor adversari de calibru. Am avut parte de un turneu excelent din toate punctele de vedere, valoare, organizare, și tocmai de aceea, în această conjunctură, copiii merită felicitările și admirația noastră”, a spus antrenorul Adrian Roman.

*Anastasia Purcel, portarul cu doar 5 goluri primite!

Ba mai mult, Anastasia Purcel, fata care a apărat buturile GT Sport, a fost învinsă de doar 5 ori, albaiulienii având cea mai bună defensivă a turneului, alături de campioana AC Milan! În partida decisivă pentru locul 5, Anastasia a parat două lovituri în partida cu Academia Didi Iași, scor 3-1 după loviturile de departajare (1-1 în timpul regulamentar). Ordinea primelor 6 a fost: 1. AC Milan, 2. CS Carpen (Moldova), 3. PSG, 4. Atletico SC (Liban), 5. GT Sport Alba Iulia, 6. Radu Rebeja Chișinău. Lotul GT Sport a fost format din Anastasia Purcel, Tudor Florea, Tudor Blaga, David Rus, Antonio Purcel, David Sita (golgheter), Eric Ordean, Albert Hristea, Cristian Drâmbărean, Adrian Savu, David Drîmbărean, David Alb.

GS Sport Alba Iulia a câștigat Grupa B, calificându-se în primele 8 formații, după 5 victorii: 2-0 cu Spartak Moscova (Sita, Rus), 5-0 cu Doxa Anoixis (Hristea și Sita – câte două, Rus), 8-1 cu Catenaccio SC (Sita – 3, Rus, Ordean, Hristea, Florea, A. Purcel), 7-1 cu Colonos City (Sita – 3, A. Purcel – două, Florea, Ordean), 3-0 cu Galacticos Academy (Hristea, Sita, A. Purcel). În sferturile de finală a fost singurul eșec, 1-2 cu CS Carpen (marcator D. Rus), iar în partida pentru locurile 5-6, succesul la loviturile de departajare cu Didi Iași (în timpul regulamentar a înscris D. Rus).

“Trebuie să transmitem un mesaj de mulțumire pentru părinții care ne-au fost alături, pentru sponsori și toți cei care ne-au sprijinit pentru a participa la acest grandios turneu”, a precizat Adrian Roman.