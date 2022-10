Greșeală comisă de mascați: Au intrat la adresa greșită, peste un cuplu de bătrâni. Femeia a leșinat

Mascații de la trupele speciale au intrat în casă peste doi bătrâni bolnavi, la Carei, după ce au greșit adresa. Femeia din locuință a leșinat de spaimă și a avut nevoie de ajutor medical.

Miercuri la ora 6.00 dimineața, mascații de la Jandarmerie au forțat ușa unui apartament situat la etajul patru al unui bloc de pe strada Ignișului, în cadrul unei acțiuni împotriva traficanților de droguri.

Numai că suspectul de trafic de droguri locuia un etaj mai jos. În apartamentul în care jandarmii au forțat ușa de la intrare locuiau doi vârstnici, relatează publicația Opinie de Carei.

Realizând gafa, jandarmii au sunat la 112, chemând ambulanţa.

„Este inadmisibl ce s-a întâmplat. Mama a leșinat când au intrat mascații în casă. Și acum este sub efectul șocului. Se uită la ușa spartă și nu îi vine să creadă ceea ce i s-a întâmplat. Pur și simplu nu își aduce aminte ce s-a întâmplat, în afară de faptul că mascații i-au forțat ușa”, a declarat fiica bătrânei.

Familia va apela la un avocat pentru a obține daune.

„Chiar dacă au greșit, consider că autoritățile ar fi trebuit să își asume acest lucru. Mama mea nu are nici măcar un proces verbal despre ceea ce s-a întâmplat. Am apelat la un avocat și vom demara demersurile legale care se impun în astfel de cazuri. Cineva trebuie să răspundă în fața legii pentru un asemenea abuz”, a mai spus fiica victimei.

Jandarmii susțin că au bătut la ușă și au forțat intrarea pentru că nu li s-a deschis, dar nu ar fi spart ușa cu berbecul.