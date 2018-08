Grațiela Gavrilescu, despre conflictul PSD-ALDE din Alba: Începând de astăzi relația dintre dânșii o să fie alta

Vicepremierul Grațiela Gavrilescu, vicepreședinte al ALDE, a spus, miercuri, la Alba Iulia, fiind întrebată despre conflictul PSD-ALDE din Alba, că relația dintre președinții Ioan Dîrzu și Ioan Lazăr va fi alta de astăzi, precizând că a avut o discuție cu președintele PSD Alba.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a fost întrebată, miercuri, la Alba Iulia, de relație dintre PSD și ALDE din Alba, în condițiile în care liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, s-a arătat nemulțumit de colaborarea la nivel local, iar săptămâna trecută a spus că viceprimarul din Lupșa, Radu Penciu, a fost demis cu votul consilierilor PSD și PNL.

”Cred că coaliția de guvernare, mai ales la nivel național, așa cum cunosc eu, lucrează foarte bine. Dacă pe acolo sunt niște disfuncționalități… Eu chiar înainte am vorbit cu domnul președinte PSD de data aceasta, domnul deputat, colegul meu și așa cum consider că eu, ca președinte ALDE Prahova, împreună cu colegul meu de la PSD am rezolvat toate problemele locale și funcționăm ca una dintre cele mai bun echipe din guvernarea PSD-ALDE, eu cred că lucrul acesta se va face și la Alba. În general, pe unde am trecut, în relația mea cu colegii de la PSD, am încercat și am și rezolvat o parte dintre problemele colegilor mei de la ALDE”, a spus Grațiela Gavrilescu.

Ea a lăsat să se înțeleagă că a încercat să-i împace pe cei doi, precizând că nemulțumirile au apărut posibil din lipsă de comunicare.

”Eu cred că începând de astăzi, relația dintre dânșii, aterizând și eu la Alba, o să fie alta și data viitoare nu o să mai aveți ce să mă întrebați”, a spus Gavrilescu.

