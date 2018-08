Ioan Lazăr, supărat foc după demiterea viceprimarului din Lupșa și neinvitarea președintelui ALDE Câmpeni, pe scenă, de zilele orașului: Rușine colegilor de la PSD Alba

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a spus, vineri, în cadrul unei conferințe de presă ”rușine colegilor noștri de la PSD Alba”. Neînțelegerile între cele două organizații au apărut după ce consilierii social-democrați au votat, alături de liberali, pentru demiterea viceprimarului din comuna Lupșa.



Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că este dezamăgit de conducerea PSD Alba întrucât, recent, viceprimarul comunei Lupșa, membru ALDE, a fost demis cu votul consilierilor locali PSD și PNL. Lazăr nu crede că acest lucru s-a făcut fără cunoștința conducerii județene.

”Subliniez că am o foarte mare dezamăgire, o mare dezamăgire pentru că acolo, cei care au semnat expunerea de motive pentru demiterea viceprimarului au fost toți consilierii PSD, adică cei cu care noi spunem că suntem într-o alianță de guvernare. Asta este cel mai trist și marea mea dezamăgire este conducerea partidului PSD Alba pentru că refuz să cred că cei din conducere nu au știut, că ei <se jură că nu fură și i-am prins cu rața în gură>. Nu se poate, cum să nu știi ca președinte al organizației, vicepreședinte al organizației, despre demiterea viceprimarului, despre demiterea unui coleg din alianță”, a spus Ioan Lazăr.

Ioan Lazăr a adăugat că speră că viceprimarul demis, Radu Penciu, să câștige în instanță, în cazul în care nu s-a respectat procedura în cazul destituirii din funcție, iar cei vinovați să plătească din salariile lor, nu cetățenii din banii publici.

De asemenea, liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, a spus că un alt gest foarte urât a fost neinvitarea pe scenă a președintei organizației ALDE Câmpeni, consilier local Maria Oprea, cu ocazia Zilelor orașului Câmpeni, unde scena a fost ”roșie în totalitate”.

”Un gest urât, chiar foarte urât. Acum două săptămâni am participat la Zilele orașului Câmpeni. Au fost organizate foarte bine, organizarea bună, tot la superlativ. Ce m-a deranjat pe mine și pe colegii noștri din ALDE a fost faptul că domnul primar (n.r. Călin Andreș – PSD) a refuzat să o invite pe scenă pe președintele organizației Câmpeni, consilier local (n.r. – Maria Oprea), care a fost și sponsor al evenimentului (…) Scena a fost roșie în totalitate. Eu, recunosc, am primit invitație să urc alături de ei, dar am refuzat tocmai din motivul că doamna Oprea nu a fost invitată și nu a fost lăsată să urce pe scenă. Deci, rușine colegilor noștri de la PSD Alba”, a spus Ioan Lazăr.

Întrebat de jurnaliști cum vede colaborarea la nivel județean cu PSD, Ioan Lazăr a răspuns: ”La fel de proastă ca până acum. Eu nu văd nicio îmbunătățire, nicio tentativă, bunăvoință, vorbesc de conducerea PSD-ului. Avem relații foarte bune, prieteni, colaboratori din PSD pe toate planurile, vorbesc doar de conducerea, conducerea la cel mai înalt nivel al PSD Alba”, a spus Lazăr.

Nu este prima dată când între cele două partide, la nivel județean, există disensiuni, liderul ALDE Alba, acuzând PSD în mai multe rânduri de nerespectarea protocolului încheiat la nivel central.