George Simion, președintele AUR: „Suntem generația revanșei! Vreau doar să nu dureze mult, nu vreau să ajungem la putere peste 8 ani, 12 ani”

George Simion, președintele AUR, a declarat, în direct la TVR 1, clasei politice actuale că vrea să schimbe actualul sistem și foarte repede. Simion a declarat că este vorba despre o datorie pe care actuala generație o are față de părinți și bunici și că această generație este cea a „REVANȘEI”.

„Orice român ar trebui să fie vocal acum, am ajuns să ne împrumutăm cu un miliard pe minut și ne este propus ca prim-ministru, culmea, tocmai acest ministru de Finanțe care a făcut aceste împrumuturi. Față de generația bunicilor noștri, față de generația părinților noștri, avem o datorie, iar noi suntem generația revanșei. Am creat de la 0 o forță politică puternică, am 34 de ani și vreau să schimb această țară. Am văzut că se poate, am văzut că sistemul care încerca să ne bage sub preș este foarte slab și cu siguranță poate fi înlocuit, mi-a întărit asta, actuala campanie electorală. Vreau doar să nu dureze mult, nu vreau să ajungem la putere peste 8 ani, peste 12 ani, pentru că este timpul să punem oameni valoroși la conducerea statului”, a declarat George Simion.

Simion a adăugat că nu a făcut în viață lucruri cu care să se rușineze, el spune că se mândrește cu tot ceea ce a făcut, inclusiv cu faptul că i-a trimis lumânări lui Ion Iliescu.

„Ne iubim țara, facem totul pentru ca să o vedem întreagă și bine. A-ți iubi țara este ca și cum îți iubești mama, nu urâm alte națiuni, nu vrem să le fie altor naționalități rău și nouă bine, pentru că doar împreună ne poate fi bine, vrem să trăim împreună într-o Europă comună și vrem ca tuturor popoarelor să le fie bine. Problema pe care am avut-o a fost cu conducătorii pe care i-am avut în ultimii 30 de ani și care au distrus această țară și nu cu altă națiune. S-a scris despre mine că i-am dus lumânări lui Ion Iliescu și că am avut probleme cu forțele de ordine, care într-adevăr m-au agresat, da așa este, m-au agresat, deci eu nu sunt un om violent, dar, pot să spun că eu mă mândresc cu tot ceea ce am făcut.

Sursa: stiripesurse.ro