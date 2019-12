Furnizarea apei potabile pe strada Brândușei din Alba Iulia si in cartierul Pâclișa a fost întreruptă din cauza unei avarii la conducta de alimentare

APA CTTA Alba Iulia a anunțat azi întreruperea furnizării de apă potabilă în cartierul Pâclișa și pe strada Brândușei, din Alba Iulia, din cauza unei avarii la conducta de alimentare, în urma unor lucrări de reabilitare.



„Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa produsă in urma lucrărilor de execuție la obiectivul de investiție „REABILITARE STRĂZI MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA BRÂNDUȘEI”, executate de S.C. Elis Pavaje S.R.L., SC APA CTTA SA ALBA –Sucursala Alba Iulia anunta intreruperea furnizarii apei potabile pe strada Brândușei din Alba Iulia si in cartierul Pâclișa.

Echipele noastre de interventie depun toate eforturile pentru ca aceasta avarie sa fie rezolvata in cel mai scurt timp.

De asemenea, la reluarea furnizarii, pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti sa procedam la purjarea apei (spalari locale), pana la incadrarea acesteia in parametrii de calitate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scopuri menajere”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba Iulia

Pentru eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, cetățenii sunt rugați să apeleze numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.