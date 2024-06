FOTO: Ziua Copilului sărbătorită de prichindei la grădinița din Ciugud. Cei mici s-au costumat în supereroi și prințese fiind întâmpinați de Mickey și Minnie Mouse

Prichindeii din Ciugud s-au costumat în prințese și supereroi și au stat la povești cu Mickey și Minnie Mouse, de ziua Copilului, 1 iunie, la grădinița din Ciugud.

„Viitorul oricărei comunități sunt copiii. Peste 15, 20 sau 30 de ani pe mâinile lor vom lăsa viitorul comunității noastre.

La Ciugud, copiii sunt pe primul plan: am construit prima școală smart din mediul rural din România, am construit o grădiniță modernă și ne pregătim să începem să construim o NOUĂ ȘCOALĂ (o școală a viitorului, pentru care am câștigat un proiect european în valoare de peste 9 milioane de euro).

Așa că, la Ciugud, viitorul arată bine! Și dacă vă întrebați de unde ne încărcăm cu energie, vă invităm să priviți imaginile următoare.

La mulți ani, copii!” au transmis reprezentanții primăriei Ciugud pe una dintre rețelele de socializare.

