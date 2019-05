FOTO: voleibalistul Florian Bartha, originar din Ocna Mureș, “campionul inimilor noastre” | Bronz pentru talentatul jucător, la ultimul turneu ca junior!

Florian Bartha, voleibalistul originar din Ocna Mureș, a reușit, la ultimul turneu disputat ca juniori, să cucerească medalia de bronz a campionatului național de volei juniori, cu CSȘ LAPI Dej.

Considerat un talent deosebit al sportului de lângă fileu, conjudețeanul nostru este considerat de apropiații voleiului din Ocna Mureș “campionul inimilor noastre”, petrecându-și ultimele 5 sezoane la echipa din Dej.



Ocnamureșeanul este un jucător de mare perspectivă, component de bază al naționalei României, un voleibalist extrem de promițător și apreciat de apropiații sportului de lângă fileu și calcă pe urmele altor “nume grele” ce au plecat în voleiul mare din localitatea salină. Florian Bela Bartha va împlini 19 ani în 19 octombrie și are o înălțime de 2.01 metri, anunțându-se o mare speranță a voleiului masculin autohton.

În Sala de Sport a Scolii Gimnaziale Adrian Paunescu din Bucuresti, in meciul care urma sa decida ocupanta locului 2 al Turneul Final din cadrul Campionatului Nationa de Volei, Divizia Juniori Masculin, s-au intalnit echipele din Suceava si Dej. Castig de cauza au avut echipa din Moldova, dupa un joc extrem de disputant. Bucurie de nedescris in tabara suceveana, iar la ardeleni un singur jucator cu lacrimi in ochi – Florian Bartha care a digerat cu greu acest esec.

*Multiplu laureat național!

“A fost ultimul turneu jucat in calitate de junior si ca de fiecare data in ultimii 5 ani, s-a numerat printre laureati. Anul acesta, Florian a cucerit medalia de bronz cu echipa CSS LAPI Dej si titlul de cel mai eficient jucator la blocaj. Este tipul de jucator care isi doreste intodeauna sa castige si munceste din greu pentru a ajunge acolo unde si-a propus.

A ajuns la Dej de la varsta de 13 ani si are in palmares ca junior: Campionatul National de Volei: – 2 medalii de aur la sperante cu generatia 1999 si 2000, – 2 medalii de aur la cadeti cu generatia 1999 si 2000 – 1 medalie de argint cu generatia 1999 – 3 medalii de bronz cu generatiile 1997, 1998 si 2000 – 5 premii individuale acordate de FRV Olimpiada Nationala a Sportului Scolar: – 2 medalii de aur Echipa Nationala: – medalie de argint la balcaniada din Bosnia – medalie de bronz la balcaniada din Turcia – calificare la turneu final European in 2017.

Am discutat putin cu el dupa ultimele 2 meciuri jucate la acest turneu final, avea o mina trista pentru ca el si-a dorit intodeauna locul 1, dar constient ca voleiul este un sport de echipa si de unul singur rareori poti inclina balanta unui meci si am realizat ca priveste cu incredere spre viitor si ca esecurile traite, l-au intarit si este pregatit sa faca pasul spre voleiul mare. Mi-a spus ca are un gust amar, dar ca acesta tristete nu se compara cu cea traita la echipa nationala, cand tricolorii au fost la o singura minge o singura minge de calificarea la Campionatul Mondial cand echipa noastra a condus cu 16-15 in meciul cu Franta in setul 5, meci pierdut pana la urma de echipa noastra. Eu sunt convins ca acesta este doar inceputul de drum in volei pentru Florian si sper ca pe viitor sa le calce pe urme si sa-i depaseasca pe cei care au adus faima orasului nostru in acest minunat sport care este voleiul; si ma refer aici la Stelian Grozav, Vali Sanislav, Alexandru Man, Gigi Onac, Tutu si Cristi Strauf, Vali si Ioan Vancea, Sorin Gatea, Gyusy Dezsi, Morti Bocsardi, Horia Mosneag si Adrian Radu. Bafta Florian! Mult succes in voleiul mare! Pentru noi vei ramane mereu un CAMPION!“, a transmis Marius Stâncel, cel care a revigorat voleiul ocnamureșean în ultimii ani, din calitatea de reprezentant al clubului CS Ocna Mureș.