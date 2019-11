FOTO, VIDEO: Zlătneanul Andrei Mărginean, triplă de vis pentru Sassuolo Under 19! Primul hat-trick în Italia în dreptul jucătorului din Alba

Andrei Mărginean, fotbalistul originar din Zlatna, a realizat o partidă extraordinară în tricoul formației Sassuolo, marcând o triplă în Campionatul Primavera Under 19, cea mai importantă competiție de juniori din Italia.

Internaționalul român și-a trecut în cont trei goluri în partida câștigată pe teren propriu, scor 5-1 (3-1), punctând în minutele 33, 45 (penalty) și 87, ultimul gol fiind o adevărată bijuterie. Jucătorul ce a împlinit 18 ani în luna iulie a realizat un joc perfect, la finele căruia, conform tradiției, după ce a înscris de trei ori (un hat-trick) a dus mingea acasă.

Andrei Mărginean marcase primul gol al sezonului în urmă cu două runde, în victoria 2-1 contra celor de la Pescara. Atunci a marcat tot din lovitură de pedeapsă. În campionat, Sassuolo este pe locul 9, cu 10 puncte, la egalitate cu Fiorentina şi Lazio. Primele trei locuri sunt ocupate de Atalanta – 22 puncte, Cagliari – 22 puncte şi Genoa – 16 puncte. Cu şase meciuri şi patru goluri marcate, Andrei Mărginean are şanse reale să facă pasul cât de curând către echipa de seniori, acolo unde joacă, când nu este accidentat, şi internaţionalul Vlad Chiricheş. În Serie A, după 13 etape, Sassuolo este pe locul 14, cu 13 puncte.

Andrei Mărginean a început fotbalul la CS Zlatna, liga a patra din Alba, şi este component al naţionalelor de juniori ale României, ratând, recent, din pricina unor probleme medicale, convocarea la reprezentativa Under 19, la calificările din Serbia. A bifat prezenţe pentru reprezentativele Under 17, Under 18 şi Under 19. Cu Sassoulo a semnat în iarna anului 2018, iar de atunci este om de bază în echipele de juniori ale echipei. Contractul lui Andrei Mărginean cu Sassuolo expiră în vara anului 2021. În trecut, tânărul fotbalist român a mai fost în atenţia cluburilor Manchester United, Novara şi Fiorentina. CS Zlatna a păstrat 10 la sută dintr-un viitor transfer al lui Mărginean

Hattrick-ul realizat de Andrei Marginean a fost unanim apreciat de media italiana. “Numarul 7 al gazdelor a fost adevaratul protagonist al meciului. A gestionat optim fiecare minge care a trecut pe la el si a infrumuestat partida cu un superb hattrick: un sut foarte bun de la distanta, mai apoi a executat cu sange rece de la punctul cu var si la final a fost autorul unui sut cu o traiectorie de-a dreptul batjocoritoare” scriu jurnalistii de la Mondoprimavera. Publicată de Catalin Sarmasan Football Management pe Duminică, 24 noiembrie 2019