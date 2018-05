FOTO, VIDEO: Volei Alba Blaj, calificare istorică în finala Champions League!!! Fericire nebună și salut stil islandez, după isteria din semifinala cu Galatasaray Istanbul

Volei Alba Blaj a trăit momente magice în Sala „Polivalentă din București, după succesul de senzație din semifinala Champions League, 3-1 cu Galatasaray Istanbul și calificarea fabuloasă realizată în marea finală unde o așteaptă mâine duelul de foc cu VakifBank Istanbul, deținătoarea trofeului și cea mai bogată echipă a lumii.

Vezi mai jos bucuria fără margini de la mingea ce a adus calificarea în marea finală și celebrul salut islandez al fanilor blăjeni împreună cu favoritele

*Darko Zakoc: „Am scris istorie!”

„Am realizat un succes mare, o victorie imensă. Fetele au realizat o prestație deosebită, am crezut în noi până la final, am jucat cu inima. Am scris istorie pentru Blaj, pentru întreg voleiul românesc. VakifBank este marea favorită, dar ne vom bate pentru șansele noastre, câte sunt„, a spus Darko Zakoc.

*Adina Salaoru: „Nici nu realizăm ce am reușit”

„Nici nu realizăm că am ajuns în finala Champions League, ne bucurăm foarte mult pentru această performanță. Atuul nostru a fost faptul că am fost considerate outsidere, dar am demonstrat că aveam dreptul să fim aici. Am avut alături un public fabulos, am luptat până la capăt, nu am cedat niciun moment„, a precizat Adina Salaoru.

*Nneka Onyejekve: „Cel mai frumos meci al carierei”

„O atmosferă extraordinară, cel mai frumos meci trăit de mine. Nu-mi vine să cred că suntem în finala Champions League, după un sezon în plan intern nereușit. Am avut o sală minunată, dorință și spirit de luptă. Visul continuă, suntem aproape să realizăm imposibilul, trăim momente istorice pentru sportul românesc„, a punctat Nneka Onyejekwe.

După ultima minge, realizată de cubaneza Ana Cleger, MVP-ul partidei, cu 27 de puncte, isteria s-a declanșat în sală. Fetele de aur ale lui Darko au dat frâu bucuriei, au încins o oră, iar lacrimile au apărut pe obrajii eroinelor din „Mica Romă”. Impresionată a fost și prestația galeriei blăjene, ce a dat recital, dominând fanii „Cim Bom Bom”, fabuloase fiind momentele în care „Legiunea XIII Gemina” a uzitat celebrul salut patentat de suporterii islandezi la Euro 2016, acel „huuuuh”, trăit după ultima minge alături de favorite.

Foto, video: Tudor STAN