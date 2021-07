FOTO VIDEO| Trei săptămâni, pentru a repara un drum surpat. Traficul pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, BLOCAT, pentru reparații

Trei săptămâni, pentru a repara un drum surpat. Traficul pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, BLOCAT, pentru reparații

Traficul a fost restricționat pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, pe segmentul de la Stadion până la sensul giratoriu de la Liceul Militar, din cauza surpării unei bucăți de drum. Până la efectuarea reparațiilor pe această porțiune vor circula doar autobuzele pentru transportul în comun.

„Am depistat în urmă cu ceva timp în zona aceasta o întrerupere a canalizării, a canalului colector. Am introdus video-camera și am depistat că undeva a fost obturat, așa că trebuiau începute lucrările pentru reparație, am început săpătura și, din nefericire, am găsit pământ instabil.

În timp ce săpăm se surpă, s-a surpat, s-a făcut un „crater” aici. Asta este, ne lungește puțin timpul de execuție, dar trebuie să o facem, stăm aici până o terminăm. Treminăm, umplem înapoi și după tasare o să refacem și asflatul iar lucrarea va veni la forma inițială.

Nu pot să vă spun acum timpul pentru că se lucrează din metru în metru, cu scut de protecție pentru că se tot surpă, atunci, ușor și cu grijă pentru protecția oamenilor lucrăm din metru în metru”, a declarat Ștefan Bardan, directorul general Apa CTTA Alba, în urmă cu trei săptămâni în urmă.