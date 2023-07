FOTO VIDEO| TRAGEDIA de pe DN 67C: Noi imagini din locul unde o femeie și-a pierdut viața, după ce un copac a căzut peste o mașină

FOTO UPDATE| DRUM BLOCAT pe DN67C, 20km până la Barajul Oașa, din cauza copacilor căzuți pe carosabil: O mașină, LOVITĂ de un arbore

Traficul rutier este oprit pe DN 67 C, între Tău și barajul Oașa, din cauza copacilor căzuți pe carosabil.

Potrivit IPJ Alba, în zonă sunt manifestări meteorologice intense, cu vânt puternic și ploaie.

De asemenea, Secția de pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical și degajare arbori de pe carosabil pe DN67C, 20KM până la Barajul Oașa.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un copac căzut peste un autoturism, 4 auto blocate.

UPDATE ISU: Ca urmare a evenimentului au rezultat 2 persoane rănite, una se află în stare de inconștiență si una semiconstientă.

S-au început manevrele de resuscitare de către participanții la trafic pentru persoana inconștientă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri 26 iulie o atenționare cod galben și portocaliu de furtună, valabilă în județul Alba, în intervalul 26 iulie, ora 10:00 – 27 iulie, ora 02:00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului (rafale de 55…70 km/h și izolat peste 80 km/h), vijelii, frecvente descărcări electrice, grindină și averse torențiale (în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat peste 30…40 l/mp).

UPDATE IPJ: La data de 26 iulie 2023, în jurul orei 12,00, un autoturism care se deplasa pe DN 67 C, în direcția Oașa – Sebeș și era condus de un bărbat de 62 de ani, din municipiul București, la kilometrul 98 + 500 de metri, a fost surprins de un arbore care a căzut pe plafonul autoturismului, fiind smuls din rădăcini de fenomenele meteorologice care s-au manifestat intes, în acele momente, în zonă.

În urma incidentului, o femeie de 64 de ani, din municipiul București, pasageră în autoturism, a decedat.

Cercetările sunt continuate.

Traficul rutier este blocat, în continure, pe DN 67 C, din cauza arborilor căzuți pe carosabil. Autoritățile intervin pentru degajarea acestora. Se preconizează ca intervenția să mai dureze câteva ore, context în care recomandăm cetățenilor care intenționează să circule pe DN 67 C să își amâne călătoria sau să ia in calcul alte rute.