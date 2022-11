FOTO, VIDEO| S-a deschis primul magazin DECATHLON din județul Alba, în incinta Alba Mall

LIVE VIDEO| TOPUL FIRMELOR 2021, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur

Camera de Comerț și Industrie Alba organizează Topul Județean al Firmelor 2021, ediția a XXIX-a. Obiectivul acestui eveniment este promovarea firmelor cu rezultate deosebite în activitatea desfășurată în anul 2021.

Cele mai puternice companii, din șapte domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură, pescuit și construcții, care s-au evidențiat prin rezultatele economico-financiare în anul precedent, sunt premiate de Camera de Comerţ şi Industrie Alba, în cadrul unei noi ediții a ”Topului Județean al Firmelor”.

”Camera de Comert si Industrie Alba stă în sprijinul comunității de afaceri din județul nostru de peste 30 de ani, și de 29 de ani organizează cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante întreprinderi ale judetului Alba – TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR. Notorietatea câștigată și succesul de care se bucură fiecare ediție a acestei Gale a Excelenței în Afaceri, se datorează performanței unei întregi echipe, dar și partenerilor evenimentului care aduc plus valoare și conferă o identitate specifică.

Camera de Comerț si Industrie Alba va premia și anul acesta cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții. Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, prevăzută de lege şi implementată de fiecare Cameră la nivel de județ. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Topul Firmelor este o lucrare ce se bazează pe foarte mulți indicatori economici și reprezintă o carte de vizită, din punct de vedere economic, a județului Alba. Clasamentul județean din acest an cuprinde 2130 de agenți economici, respectiv: 61 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 459 Industrie, 157 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 171 Construcții, 616 Servicii, 563 Comerț și 103 Turism.

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 178 de companii, clasate pe locurile 1- 10, având o cifră de afaceri de 4,5 miliarde Euro și cu un număr de 22823 salariați.

Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalti oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.

Este evenimentul unde socializăm, unde ne cunoaștem, unde celebrăm performanța, unde ne dorim să fim împreună.

Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție atât la nivel județean, cât si la nivel național.

Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al Firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie”, a transmis Corneliu ORZEA, Președinte CCI ALBA.

Distincţie de excelenţă

1 ADRIANOPOL COM SERVICE SRL CUGIR

2 AGRA’S SA OARDA

3 AGRI MORAR INTERNAȚIONAL SRL AIUD

4 AGROFITOPEST SRL OCNA MUREȘ

5 AGROPEC DIONIS SRL CETATEA DE BALTĂ

6 AGROSEM SEED S.R.L. SÂNTIMBRU

7 ALBA ALUMINIU SRL ZLATNA

8 ALBA CONS SA ALBA IULIA

9 ALBA DONER PRODUCTION SRL ALBA IULIA

10 ALBACO EXIM SRL OARDA

11 ALBADECOR SRL ALBA IULIA

12 ALBALACT SA OIEJDEA

13 ALBANI FURNITURE SRL GALDA DE JOS

14 ALBASOFT SRL ALBA IULIA

15 ALBATROS GOLD SRL ALBA IULIA

16 ALLEGRIA RESORT SRL ALBA IULIA

17 ALMAX GROUP SRL ALBA IULIA

18 ALOREF SRL ALBA IULIA

19 ALPIN 57 LUX SA SEBEŞ

20 ALS ROMANIA SRL GURA ROȘIEI

21 ALUDIA SELL SRL PETREȘTI

22 ANACOST PLUS SRL MIRASLAU

23 ANATOLIA MEAT SRL PIANU DE JOS

24 ANDRA IOANA SRL BLAJ

25 ANTEL PRINT SRL ALBA IULIA

26 APA-CTTA SA ALBA IULIA

27 APIDAVA SRL BLAJ

28 APIS SRL BLAJ

29 APULUM 94 SRL HĂPRIA

30 APULUM SA ALBA IULIA

31 ARCADIA VIT SRL ABRUD

32 ARCO STARCOMP SRL ALBA IULIA

33 ARIEȘENI TURISM SRL BUBEȘTI

34 ARIEŞUL CONF SA BAIA DE ARIEŞ

35 ARIESUL PRODIMEX SRL BAIA DE ARIEȘ

36 ARIS COM SRL ALBA IULIA

37 AROMA STAR SRL BLAJ

38 ART INSTAL SRL ALBA IULIA

39 ARTI – PAN SRL ALBA IULIA

40 ARTON MEDIA S.R.L. ALBA IULIA

41 ASCENSORUL SRL ALBA IULIA

42 ATLAS IMOBILIARE SRL DRÂMBAR

43 ATLAS SRL ALBA IULIA

44 AUTO CRIS MOTORS SRL ALBA IULIA

45 AUTO TOTAL PREST SRL SEBEȘ

46 AUTOSEM PREST SRL MESCREAC

47 AXA PORCELAINE SRL ALBA IULIA

48 BARON MEDIA SRL BLAJ

49 BELL FLOVER SRL ALBA IULIA

50 BENDIS SRL SEBEŞ

51 BINAL MOB SRL COLȚEȘTI

52 BIOFLORA APUSENI S.R.L. SÂNCEL

53 BIROTICA SRL ALBA IULIA

54 BLACKIE VET SRL BLAJ

55 BOSCH REXROTH SALES SRL BLAJ

56 BOVIS ALBA TRANSILVANIA COOPERATIVA AGRICOLA ALBA IULIA

57 BREST SRL ALBA IULIA

58 BUSINESS SHOP DISTRIBUTION SRL ALBA IULIA

59 C G P VULTURUL ALBA SRL ALBA IULIA

60 CARESTA BAGS SRL SEBEŞ

61 CASA AUTO SEBEȘ SRL SEBEŞ

62 CETATEA DE BALTĂ SRL JIDVEI

63 CONSTRUCTAMA ALBA SRL ALBA IULIA

64 CONSTRUCȚII ȘI SERVICII SRL SEBEȘ

65 CORA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA

66 CORINT SRL SÂNTIMBRU

67 CRAMA ŢELNA SRL ŢELNA

68 CREATIVE DIGITAL DESIGN SRL ALBA IULIA

69 CRIOS SRL ALBA IULIA

70 CUPRU MIN SA ABRUD

71 DAMI PROD SRL TEIUŞ

72 DARA TRANSILVANIA SRL BLAJ

73 DELPHI ELECTRIC SRL ALBA IULIA

74 DELTA PLUS SRL SEBEȘ

75 DELTA PLUS SRL SEBEȘ

76 DENIZ-TEH SRL SEBEŞ

77 DENTA-BRAN SRL ALBA IULIA

78 DEPO MARKET SRL BLAJ

79 DERBY SPORT SRL CUGIR

80 DML INVEST SRL VINȚU DE JOS

81 DORA SRL ALMAŞU MARE

82 DRONKERS GROND SRL PIANU DE JOS

83 DUMIMON SRL VALEA BISTRII

84 DUO ADY & ADY SRL ALBA IULIA

85 DUPEX SRL SEBEŞ

86 DUPLO INTERNATIONAL SRL ALBA IULIA

87 ECO PLANT LUPEAN SRL SÂNBENEDIC

88 ELAN ALBA SRL ALBA IULIA

89 ELCO BUSINESS SRL MICEȘTI

90 ELCOKIDS.RO S.R.L. MICEȘTI

91 ELECTRODEP SRL VINȚU DE JOS

92 ELECTRONISTA SRL ALBA IULIA

93 ELECTROSIM SRL SÂNTIMBRU

94 ELIS AGREGATE SRL PETREŞTI

95 ELIS PAVAJE SRL PETREȘTI

96 ELIT SRL CUGIR

97 ENERGO IMPEX SRL AIUD

98 E-QUATION SRL ALBA IULIA

99 ERIMIR TRADE SRL DRÂMBAR

100 EURO STAR GROUP SRL ALBA IULIA

101 EUROCOM SRL ALBA IULIA

102 EUROKAF MARKETING SRL ALBA IULIA

103 EUROMETRIC SRL ALBA IULIA

104 EUROPEXPRES SRL ALBA IULIA

105 EUROPSENS GLOB SRL ALBA IULIA

106 EXCLUSIVE AUTO RENT SRL PETREȘTI

107 FEREASTRA INDUSTRIE R SRL SEBEȘ

108 FERMA CU OMENIE SRL UNIREA

109 FERO CIOAZA SRL AIUD

110 FIA SPEED DISTRIB & CONSULT ALBA IULIA

111 FIRST START SOLUTIONS SRL ALBA IULIA

112 FLOREA GRUP SRL ALBA IULIA

113 FLORIDA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA

114 FODO LAND SRL ALBA IULIA

115 GABRIEL ADVERTISING SRL ȘEUȘA

116 GALENICA MURY SRL VINŢU DE JOS

117 GAMMA AXIAL SRL BĂRĂBANȚ

118 GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL STREMŢ

119 GENERAL GAME SRL SÂNTIMBRU

120 GEOGRAPHICA TRANSILVANIA SRL ȘARD

121 GEORGIA CATERING SRL AIUD

122 GETICA STAR SRL ABRUD

123 GLERUPS RO. SRL AIUD

124 GLG TECNOSPARK SRL OIEJDEA

125 GLIGOR SPORT ARIESENI S.R.L. BUBEȘTI

126 GRĂDINA CU FLORI SRL BĂRĂBANȚ

127 GRUP TICO GRAPHIC SRL ALBA IULIA

128 GYA THERAPY SRL CÂMPENI

129 HIDRANORM SRL PETREȘTI

130 HORECO FRIGO SERVICE ALBA SRL ALBA IULIA

131 HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L SEBEŞ

132 I.A.M.U. SA BLAJ

133 IMAR GRUP SRL ALBA IULIA

134 IMROGLASS SRL ALBA IULIA

135 INDEPENDENT SRL ALBA IULIA

136 INDUSTRIAL SERVICE SRL AIUD

137 INFOGRUP SRL ALBA IULIA

138 INSTALATORUL SA ALBA IULIA

139 INTER TONY SRL DAIA ROMÂNĂ

140 IOMIR SRL AIUD

141 IPEC SA ALBA IULIA

142 IVSYS SRL MIRASLAU

143 IZVOCART SRL BLAJ

144 J’ASMIN FRUITS SRL AIUDUL DE SUS

145 JIDVEI SRL JIDVEI

146 JOX SPEDITION SRL AIUD

147 JULY & ALY MIXT SRL BLAJ

148 KOMMUNALTECH SRL OARDA

149 KRONOCHEM SEBES SRL SEBEȘ

150 LA MESENI SRL SEBEȘEL

151 LIBRĂRIA DANIELA SRL SEBEŞ

152 LICURICI ALBA SRL ALBA IULIA

153 LIN & EMA SRL VÂLTORI

154 LIVIO-DARIO SRL ALBA IULIA

155 LOGOS SRL AIUD

156 LUCA PRODCARN SRL MIRASLĂU

157 LUTSCH TRANS SRL SEBEȘ

158 M & C ECO PAPER SRL VINEREA

159 MACELARIA VELE S.R.L. AIUDUL DE SUS

160 MAHIEU SRL TEIUŞ

161 MARC FERESTRE SRL ALBA IULIA

162 MATGEN FARM SRL AIUD

163 MBT TWO STORES SRL OCNA MUREȘ

164 MER FURNITURE SRL ALBA IULIA

165 MERCUR SRL ALBA IULIA

166 METAL PROD SRL AIUD

167 METAL STAR SRL CIUGUD

168 METALNIC SRL CÂMPENI

169 MOBILAIUD SRL AIUD

170 MOLENT STRUCTURI SRL SEBEȘ

171 MONOPOLIS SA CÎMPENI

172 MONTANA R.O. SRL BUCERDEA VINOASĂ

173 MONTANA-POPA SRL BLAJ

174 MOTOBOOM SRL SEBEŞ

175 MULTIPAST SRL SEBEȘ

176 NATALIA-NADINA SRL CUNŢA

177 NE-DENT SRL ALBA IULIA

178 NEOXIM SRL ALBA IULIA

179 NEW SECURITY SRL ALBA IULIA

180 NICOLEMN ART SRL BLAJ

181 NOVA GRUP SRL CUGIR

182 NOVA MODUL SRL CUGIR

183 NOVA TECHNOLOGY SRL CAPTALAN

184 NOVATRONIC SRL CUGIR

185 OPAL DESIGN SRL ALBA IULIA

186 OPREAN SRL SEBEȘ

187 PĂLĂRIA DĂDÂRLAT SNC SEBEŞ

188 PANTERA DENT SRL CRICAU

189 PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA CUGIR

190 PAROM IMPEX SRL PETREȘTI

191 PEMA ELECTROTEHNIC SRL DRÂMBAR

192 PEMA TECHNOLOGY S.R.L. ALBA IULIA

193 PENSIUNEA SELECT ALBA IULIA

194 PERLA MARTINIEI NSD SRL MĂRTINIE

195 POIANA VERDE SRL CIONEȘTI

196 POMAROM SRL ALBA IULIA

197 POMICOLA BOZ SRL BOZ

198 POMIFLORA IANKO SRL LOPADEA NOUĂ

199 POPELINI SRL ALBA IULIA

200 PREBET AIUD SA AIUD

201 PROMETEU SRL ALBA IULIA

202 PROMT DISTRIB SRL ALBA IULIA

203 PRONIDIA CONSTRUCT SRL ALBA IULIA

204 PROPACK SRL SEBEŞ

205 QEH DAVONA CONSULT SRL ALBA IULIA

206 QUANTIC ONE SRL AIUD

207 RAUL FRUCT EXPERT S.R.L. SÂNCRAI

208 REFLEX SRL ALBA IULIA

209 REKORD SRL ALBA IULIA

210 RICHTER & LUKAS SPEDITION SRL TEIUȘ

211 ROCERAM SRL TEIUȘ

212 RONITEX ALBA SRL DOBRA

213 ROSTICLAR GROUP SRL SEBEŞ

214 S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL BLAJ

215 SAMFLORA IMPEX PROD SRL ABRUD

216 SATURN SA ALBA IULIA

217 SAVINI DUE SRL SEBEŞ

218 SCOLARO PROMO SRL ALBA IULIA

219 SELENA SRL ALBA IULIA

220 SERVCOM HORECA & LOGISTICA S.R.L. ALBA IULIA

221 SETINSTAL SRL ALBA IULIA

222 SILVA LOGISTIC SERVICES SRL SEBEȘ

223 SIMIANA PROFESIONAL SRL DAIA ROMÂNĂ

224 SIMODOR IMPEX SRL ALBA IULIA

225 SKYNET COMPUTER SRL MICEȘTI

226 SMART ID CENTRAL SRL ALBA IULIA

227 SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA

ALBA IULIA ALBA IULIA

228 SOLINA ROMÂNIA SRL SÂNTIMBRU

229 STAR ASSEMBLY SRL SEBEŞ

230 STAR TRANSMISSION SRL CUGIR

231 STM ELETTROMECCANICA SRL BLAJ

232 TAO MEDIA SRL BĂRĂBANŢ

233 TERRA ASTER SRL ALBA IULIA

234 THERMOFORM GETONIC SRL DRÂMBAR

235 TIPO-REX SERVICE SRL ALBA IULIA

236 TIPO-REX SRL ALBA IULIA

237 TMC DEMOTRADE SRL SEBEȘ

238 TOBIMAR SRL DRÂMBAR

239 TONIK PHARM SRL SEBEȘ

240 TOTAL BUSINESS LAND SRL ALBA IULIA

241 TRANS IVINIȘ & CO SRL SEBEŞ

242 TRANSAVIA SA OIEJDEA

243 TRANSEURO SRL IGHIEL

244 TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ SEBEŞ

245 TRANSILVANIA NUTS SRL DRÂMBAR

246 TREVIT SRL ALBA IULIA

247 TRITICUM SEBES – AGROTINERET SRL PIANU DE JOS

248 UNIREA PRES SRL ALBA IULIA

249 URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL ALBA IULIA

250 VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ALBA IULIA

251 VV ONE SRL ALBA IULIA

252 WERCO METAL SRL ZLATNA

253 YANA-IUS SRL ALBA IULIA

Trofeul de excelenţă

TROFEUL CREATIVITÃŢII

1 S.C. TRANSILVANIA NUTS SRL

2 S.C. FLOREA GRUP SRL

3 S.C. ALPIN 57 LUX SA

4 S.C. VERDINO GREEN FOODS SRL

5 S.C. PREFERA FOODS SA

6 S.C. ELIS PAVAJE SRL

7 S.C. ELIT SRL

8 S.C. INOVATIV ENERGY SRL

9 S.C. APIS SRL

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ CIFRA DE AFACERI – primele 10 firme

1. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L.

2. S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L.

3. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.

4. S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L.

5. S.C. ALBALACT S.A.

6. S.C. TRANSAVIA S.A.

7. S.C. ELIT S.R.L

8. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A.

9. S.C. PEHART TEC GRUP S.A.

10. S.C. STAR TRANSMISSION S.R.L.

TOPUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ PROFITUL DIN EXPLOATARE – primele 10 firme

1. S.C. HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L.

2. S.C. STAR ASSEMBLY S.R.L.

3. S.C. KRONOSPAN TRADING S.R.L

4. S.C. TRANSAVIA S.A.

5. S.C. BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L.

6. S.C. ELIT S.R.L.

7. S.C. ELIS PAVAJE S.R.L.

8. S.C. REKORD S.R.L.

9. S.C. LACTALIS ROMANIA S.A.

10. S.C. PEHART TEC GRUP S.A.