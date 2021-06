FOTO VIDEO| Nea Marin, vizită în Cetatea Alba Carolina. „Am impresia că aici, pentru mine, este sufletul adevărat al românilor”

Cunoscutul nea Marin, gazda emisiunii „Poftiți pe la noi”, a vizitat Cetatea Alba Carolina, pentru a împărtăși cu familia și prietenii, aceste locuri nemaipomenite în care a filmat emisiunea în acest an.

„Cu drag vin de fiecare dată în Alba Iulia și prima dată vin în Cetate. Am impresia că aici, pentru mine, este sufletul adevărat al românilor.

Am filmat în luna aprilie și acum sunt cu familia și cu prietenii să vadă și ei Cetatea.

Merg pe urmele unde am filmat. Merg la Ighiu, acolo am filmat la o cramă, merg apoi la o păstrăvărie, unde am filmat și acolo și mă duc la Ograda cu struți, la Sebeș, unde, tot așa, am filmat. Îmi place de fiecare dată să revin în locurile unde am filmat.

S-a transformat orașul în ultimii 6-7 ani cum mi-aș dori să se transforme toate orașele din România și în general județul Alba îmi place foarte mult, pentru că îmi plac mult tradițiile și îmi plac mult jocurile de aici și mai ales „Haidăul”, care este unic în lume”, a transmis nea Marin.

Acesta a dorit să transmită un mesaj albaiulienilor astfel, nea Marin a spus „să-și iubească orașul, să-și iubească județul și să-și iubească țara. Sănătate multă!”.