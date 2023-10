FOTO VIDEO | Larisa Niculae, din cadrul Clinicii Balneomed Estetic, din Alba Iulia, intră în „lupta” cu centimetri în plus: Cum se poate ajunge la forma corpului mult visată

Înființarea rețelei de distribuției gazelor naturale în Daia Română: Primăria a primit undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Daia Română, proiect inițiat de către Primăria comunei.

Alimentarea cu gaze naturale a comunei DAIA-ROMÂNĂ, judeţul Alba se va realiza din Staţia de reglare – măsurare predare (SRMP) proiectata din zona Limba. Sistemul de alimentare cu gaze naturale care urmează sa deservească comuna DAIA-ROMÂNĂ , va fi compus din:

1. Conducta de racord gaze naturale de presiune înalta, din otel DN150, PN40 bar, cu o lungime de 50 m (conform traseului de la conducta de transport către comuna DAIAROMÂNĂ), care se va racorda la conducta de înalta presiune Band – Găneşti -Botorca – Băcia (Vest III).

2. Un modul SRMP PN40 bar, care va fi amplasat in satul Limba Comuna Ciugud, cu o capacitate tehnologica de 5470 Smc/h.

3. Reţea de distribuţie gaze naturale de presiune medie, din PEHD100, SDR11, SR ISO 4437, cu o lungime aproximativ de 37802 ml si conducte din OL cu o lungime aproximativa de 0,170 km care va cuprinde toata trama stradala a localităţilor si va deservi toate locuinţele, agenţii economici si instituţiile.

4. Branşamente de gaze naturale de presiune medie, cu posturi de reglare la capăt, pentru 1322 imobile si instituţii publice.

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonaţi se va proiecta o reţea de distribuţie gaze naturale de presiune medie care va fi amplasata pe străzile si drumurile localităţilor DAIAROMÂNĂ, judeţul Alba. Acolo unde situaţia din teren o va permite, conductele se vor interconecta, formându-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai buna a presiunii si implicit a debitelor. Lungimea reţelei de distribuţie va fi de aproximativ 37802 ml.

Reţeaua de distribuţie nou proiectata de presiune medie si bransamentele se vor realiza din ţevi de polietilena de înalta densitate PEHD 100, SDR 11, SR IS04437.

Diametrul conductei de distribuţie gaze naturale va fi cuprins intre 63mm si 200mm. Pe traseul conductei se vor monta robineti de secţionare la ramificaţiile importante.

Adâncimea de îngropare a conductei din PE va fi de 0,9 m fata de nivelul solului iar in zona de subtraversare a drumurilor distanta intre suprafaţa carosabila si generatoarea superioara a tubului de protecţie va fi de minim 1,5 m. Traversările de drum se vor executa in tub de protecţie din OL. De asemenea intersecţiile cu utilităţile existente se vor executa in tub de protecţie.