FOTO, VIDEO. Întâlnire cu locuitorii din cartierul „Lumea Noua” din Alba Iulia: Soluții pentru întăbularea terenurilor pe care le au în folosință

O întâlnire cu locuitorii din cartierul „Lumea Noua” din Alba Iulia a avut loc luni, 7 octombrie, de la ora 17.00. Scopul acesteia a fost discutarea și găsirea de soluții pentru întăbularea terenurilor aflate în folosința locuitorilor din zonă.

La discuții au participat Prefectul județului Alba Dănuț Emil Hălălai, consilieri locali, subprefectul și directorul OCPI.

S-a discutat despre posibilitatea și normele legale pentru ca cetățenii din Lumea Noua, din Alba Iulia să devină proprietari pe terenurile și locurile pe care le au în folosință.

„Există posibilitate legală, există legislație, în acest sens. Am avut o discuție și am cerut comunității de aici să adune semnături și să le prezinte în Consiliul Local prin reprezentanții săi, respectiv consilierii locali pe care îi are, iar aceste semnături să fie în sprijinul lor, în așa fel încât Consiliul Local să înceapă demersurile pentru a se face întăbulările acestor terenuri.

Procedura este relativ simplă, dacă Consiliul Local va scoate la licitație tot ceea ce înseamnă parcele de teren, acestea vor putea intra în posesia acestor oameni, după care, după 3 ani de zile va ajunge în proprietate, conform legii.

Construcțiile vor intra de facto în proprietate în momentul în care proprietatea terenului va fi clară. Va trebui găsită o societatea comercială care să se ocupe de cadastrare, fiecare parcelă de teren să fie trecută pe posesorul pe care îl are la momentul de fapt, costurile vor fi plătite de către primărie, documentația va fi depusă la OCPI, care va da banii prin programul guvernamental de cadastrare.

Este un proces de durată, dar trebuie pornit de undeva. Consider că acest lucru se va putea face undeva pe la mijlocul anului viitor. Este important ca acești cetățeni să aibă buletine, să aiba drept de proprietate și să poată dispune oricand de ceea ce au în proprietate”, a declarat Prefectul județului.