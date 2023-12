FOTO VIDEO | Gala „Best of Business” 2023: Consiliul Județean Alba premiază cei mai valoroşi promotori ai economiei judeţului

În cursul zilei de joi, 7 decembrie, la Alba Iulia a avut loc ediția din acest an a celui mai important eveniment de business organizat de Consiliul Județean Alba, Gala Best of Business. În vremuri în care mediul de afaceri este supus la multiple presiuni, performanța în economie chiar merită să fie recunoscută și cunoscută.

În domeniul industrie au fost premiate companiile pe două categorii: întreprinderile mici/mijlocii şi întreprinderile mari.

În domeniul agricultură au fost premiate societăţile cu profil agricol din sectoarele vegetal, zootehnic, horticol, ferme mixte, pe următoarele două categorii: ferme mari şi ferme mijlocii.

De asemenea, au existat și alte categorii: *Antreprenoriat feminin; *Tineri antreprenori; *Brandurile județului Alba.

Criteriile pe baza cărora au fost întocmite clasamentele şi pentru care s-au acordat trofee şi distincţii sunt următoarele:

În domeniul INDUSTRIE pentru: contribuţia la bugetul judeţului, valori semnificative ale exporturilor şi investiţiilor, cei mai buni angajatori, numărul de locuri de muncă nou create, implicarea în viaţa comunităţii, susținerea și dezvoltarea unor brand-uri reprezentative ale judeţului.

În domeniul AGRICULTURĂ pentru valori semnificative ale producţiilor obţinute şi investiţiile realizate în acest sector.

La categoria Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM)

DOMENIUL INDUSTRIE

*Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii: Grupul de firme NOVA, Montana Popa, Art Instal, Dacia, Oprean și Casa Auto Sebeș, Atol Imo, Apidava, Livio Dario, Peletterie Fiorentine, Baumit România, GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics, Cora Print, Unilact, Transilvania, Albatros Gold, Instalatorul, SOF Production Stănija, Apis Com, Propack, Bell Flover.

*Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă de către firme cu capital românesc: Lincoln Plus,Albatros Gold, Grupul de firme NOVA, Georgia Catering, SOF Production Stănija, Urs Construct Alba, Transilvania Nuts, Gea Event /Cămara, Rapel, Albani Forex, Apidava.

*Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă de către firme cu capital străin: Fair Play Impex

E KID, GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics, Avanti Ro și ADDA Construct.

*Criteriul: Cei mai buni angajatori: Livio Dario, Cora Print, Trans Iviniş & Co, Grupul de firme Nova, SOF Production Stănija, Cora Office Solution, Caresta Bags, Pelletterie Fiorentine, Grupul de firme Tiporex, Pema Electrotehnic, Iprodcoop, Adrian Comservice, Mobilaiud, E-Kid, Lantic, Axa Porcelaine, Geho Aqua Industries, Apidava, Gea Event/Cămara, Conacul Secuiesc Rural/ De Colțești, Dacia, Instalatorul, Alba Cons, Montana Popa, Marinex, Simodor Grup, Electroconstrucția Elco Alba Iulia, Arieșul, Birotica.

*Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital românesc: Oprean și Casa Auto Sebeș, Transilvania Nuts, Grupul de firme Nova, Albani Forex, Apidava, Pema Electrotehnic, Iprodcoop, Caresta Bags, Ciserom, Sfera Bags, Rapel, Axa Porcelaine, Lincoln Plus, Domeniile Boieru, Albatros Gold, Conacul Secuiesc Rural/ De Colțești.

*Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor firmelor cu capital străin: E-Kid, Baumit România Com, Fair Play Impex, Pelletterie Fiorentine, Avanti Ro/ADDA Construct.

*Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc realizate în economia judeţului: Instalatorul, Dacia, Livio Dario, Oprean și Casa Auto Sebeș, Art Instal, Alba Cons, Grupul de firme Nova, Albani Forex, Almax Group, Domeniile Boieru, Trans Iviniș & Co, Transilvania Nuts, Atol Imo, Lincoln Plus, Conacul Secuiesc Rural/ De Colțești, Caresta Bags, Alpin Center Invest, Real Doc Forest, Adrian Comservice, Simodor Grup, Montana Popa, Grup Tico România, Perla Mex, Perfetto Trading.

*Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin realizate în economia judeţului: E-KID, GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics, Baumit România, Fair Play Impex, Avanti Ro și ADDA Construct.

*Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului de către firme cu capital românesc: Livio Dario, Oprean și Casa Auto Sebeș, Ciserom, Trans Avram, Albatros Gold, Montana Popa, Trans Iviniş & Co, Pema Electrotehnic.

*Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului de către firme cu capital străin: GV & Oprean Imobiliare și GV & Oprean Logistics, Pelletterie Fiorentine, Fair Play Impex.

ÎN DOMENIUL AGRICULTURĂ

Categoria Ferme mari

*Cele mai mari producţii si investiţii în domeniul agricol: Transavia, Grupul de firme Jidvei, Grupul de firme DN Agrar.

Categoria Ferme mici și mijlocii

*Criteriul: Producţii realizate în sectorul vegetal: Mecsol Galda, Fitomar, Societatea agricolă Vinţana, Societatea Agricolă Agrobiana, Societatea agricolă Frăția, Societatea agricolă Sebeşana

Agromaxman, Alba Travel & Tourism, Agro Serv Comp.

*Criteriul: Producţii realizate în sectorul zootehnic: Albatros Gold, Aberdeen Angus

Sipigferm.

*Producţii realizate în ferme mixte: Bioterra, Unilact Transilvania, Animal Ferma.

*Producţii realizate în sector horticol (pomicultură, viticultură şi floricultură): Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, Domeniile Boieru, Pomicola Boz, Molnar Mol-Exim, Fructiflora Ciumbrud, Sarmi Fruct, Axa Fruct. *Investiţii majore în agricultura judeţului – sunt de apreciat eforturile privind investițiile realizate de următoarele societăți: Albatros Gold, Animal Ferma, Mecsol Galda, Fitomar, Domeniile Boieru, Agromaxman, Societatea agricolă Vinţana, Unilact Transilvania, Alba Travel & Tourism, Fructiflora Ciumbrud, Molnar Mol Exim, Bioterra, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, Aberdeen Angus, Sipigferm.

ÎNTREPRINDERI MARI

* Implicare semnificativă în viaţa comunităţii: Star Assembly, Transavia, Grupul de firme Jidvei, Pehart Tec Grup, Florea Grup, VCST Automotive Production Alba, Star Transmission, Atlas Imobiliare, Apulum, Saturn, IAMU.

*Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital românesc: Transavia, IAMU, Grupul de firme Jidvei, Atlas Imobiliare, Florea Grup, Savini Due, Elis Pavaje, Fabrica de arme Cugir, Albalact.

*Crearea de noi locuri de muncă de către companii cu capital străin: Star Transmission, Saturn, Pehart Tec Grup.

*Cei mai buni angajatori: Elis Pavaje, Star Transmission, Star Assembly, Pehart Tec Grup, VCST Automotive Production Alba, IPEC, Grupul de firme Jidvei, Uzina Mecanică Cugir, IAMU, Fabrica de Arme Cugir, Cupru Min SA Abrud, Saturn, Apulum, Albalact, Transavia.

*Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital românesc: Cupru Min SA Abrud

Transavia, IPEC, Atlas Imobiliare, Savini Due, Fabrica de Arme Cugir, Uzina Mecanică Cugir, IAMU, Albalact , Grupul de firme Jidvei.

*Cele mai mari valori ale exporturilor companiilor cu capital străin: Star Assembly, Bosch Automotive, Star Transmission, Pehart Tec Grup, Apulum, VCST Automotive Production Alba, Saturn.

*Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului: Transavia, Florea Grup, Elis Pavaje, Savini Due, Grupul de firme Jidvei, Cupru Min SA Abrud, Albalact, Atlas Imobiliare, IPEC, Uzina Mecanică Cugir, IAMU.

*Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului: Star Transmission, Bosch Automotive, Star Assembly, Pehart Tec Grup, Apulum, VCST Automotive Production Alba, Saturn.

*Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc: Transavia, Uzina Mecanică Cugir, IAMU, IPEC, Grupul de firme Jidvei, Atlas Imobiliare, Savini Due, Albalact, Cupru Min SA Abrud, Elis Pavaje, Florea Grup.

*Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin: Bosch Automotive, Star Assembly, Star Transmission, Apulum, Saturn, VCST Automotive Production Alba, Pehart Tec Grup.

*Dezvoltarea de branduri reprezentative ale judeţului. Un brand poate fi dezvoltat prin multă muncă şi implicare. Branduri precum: Fragedo, Zuzu, Fulga, vinurile de Jidvei, Domeniul Ciumbrud, Porțelanul de Apulum și IPEC, Ciserom, Petra Pavaje, Elis Pavaje, Pufina, Altessa și Alint, Savini Due, Apidava-Roua Florilor, Toskana Garten, Caresta, De la Georgia, La conac, produsele Montana Popa, Nova Grup, De la Ferma cu omenie (pachet de acasă), lactate de Mănărade, Gospodaru.

Companiile nominalizate la acest criteriu: Albalact, Apulum, Apidava, Albatros Gold, Animal Ferma, Caresta Bags, Ciserom, Domeniile Boieru, Elis Pavaje, Florea Grup, Gea Event/Cămara, Georgia Catering, IPEC, Grup Jidvei, Montana POPA, Pehartec Grup, Savini DUE, Transavia, Unilact.

Pentru a încuraja spiritul antreprenorial feminin, dar și al tinerilor întreprinzători, începând cu acest an Consiliul județean Alba își exprimă în mod deosebit recunoașterea și aprecierea față de realizările acestora.

*Antreprenoriat feminin: Cosmina MĂRCUŞ-ACHIM SIMINA, administrator SOF PRODUCTION STĂNIJA; Livia CHIRA, administrator RIVALY CH; Elena CONTI, administrator GEORGIA CATERING; Adriana DUNA, administrator GEA EVENT&CĂMARA; Monica Mirela DUMITRESCU, administrator MDM MONICA DESIGN; Silvia FERARU, administrator SFERA BAGS; Alina HĂRĂGUŞ, administrator TAO MEDIA; Voichiţa MARIAN, administrator DANY LOOK; Laura Marieta MOGA, administrator PEMA ELECTROTEHNIC; Cristina NICOLA, administrator CĂMARA MOŢULUI; Eva Andreea OANŢĂ, administrator CARESTA BAGS; Maria OPREA, administrator EL MARIA TURISM&FLOWER; Emilia Anda UDREA, administrator FAIR PLAY IMPEX; Dorina ZGÂIA, administrator ALBA TRAVEL&EVENTS; ELENA COVACIU compania IPEC.

*Tineri antreprenori: Daniel Ilie BÂRSAN, administrator LA FERMA BÂRSAN; Lorand CSIKI, administrator FRUCTIFLORA CIUMBRUD, Cooperativ Agricolă; Sorina Eleonora DAVID, administrator HĂRNICUŢA VESELĂ; Adrian DAVID, administrator MAMA LIŢĂ; Iulian GHIŞOIU, administrator ADA ONLINE; Raul Petru MAN, administrator Agromaxman; Ioana MAGDĂU, administrator Casa Minunată Larmed; Mario NEDELCU, administrator Adda Construct şi Avanti Ro; Andreea Ioana OPREAN, administrator Oprean; Ana-Maria OPREAN, administrator GV&Oprean Logistics; Andrei Ioan OPREAN, administrator Casa Auto Sebeș SRL; Ovidiu Negrea OPREAN, administrator I.I. Negrea-Oprean Ovidiu; Nicolae PETRAȘCU, administrator Agromont Apuseni; Maria Alexandra ROMOȘAN, administrator Lactate Romoșan; Sergiu SAVU, administrator I.F. SAVU GABRIEL OCTAVIAN; Vasile Ioan SENEȘAN, administrator Assen Prod şi Gheorghe Andrei SUCIU, administrator Suani Center.

Parteneriatul privind promovarea învăţământului profesional şi dual în judeţul Alba

Și pentru că dezvoltarea județului presupune și o forță de muncă calificată adaptată cerințelor agenților economici, și în acest an am continuat proiectul „Partenerul tău profesional ”care a avut ca scop încurajarea și susținerea învățământului profesional performant, cu precădere a celui profesional clasic și dual.

Am avut alături de noi parteneri de încredere spre care ne întoarcem cu recunoștință și respect pentru efortul susținut pe parcursul acestui an.

Mulţumim companiilor: Transavia, Bosch Automotive, Star Transmission & Star Assembly, Marinex, Pehart Tec Grup, VCST Automotive Production Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba dar şi Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia care s-a alăturat demersului nostru.

GRUPURI DE ACȚIUNE LOCALĂ

În semn de apreciere pentru parteneriatul în susținerea și dezvoltarea economiei rurale a județului Alba le mulțumim reprezentanților Grupurilor de acțiune locală din județul Alba: GAL Pe Mureș și Pe Târnave, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Țara Secașelor Alba- Sibiu, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, GAL Drumul Iancului, GAL Arieșul Mare.

ASOCIAȚIILE PROFESIONALE

Pentru implicarea asociaţiilor profesionale din judetul Alba în susținerea producătorilor locali din județul Alba: Asociaţiei Ţara Vinului, Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Alba Transilvania, Filiala Judeţeană Alba a Asociaţiei Amicii Rozelor din România, Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Animale Apulum, Asociaţiei de dezvoltare agricolă Alba AFRODA, Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Bovine Alba.

