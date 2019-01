FOTO / VIDEO: Expropriere cu scandal pentru Autostrada Sebeș-Turda. Deși există o hotărâre de Guvern din anul 2017, proprietarul susține că ”sunt practic, deposedat de aproximativ 2500 mp de teren!”

Mare scandal, joi dimineața, pentru o bucată de teren, în Alba Iulia. E drept, nu orice teren. Este vorba despre o parcelă de pământ în zona Pârâul Iovului, la ieșire din Alba Iulia, exact unde se termină Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda.

Viorel Bumbu deține un teren intravilan în suprafață de 6000 mp la ieșire din Alba Iulia, zona Pârâul Iovului. Joi dimineața, constructorii au intrat cu buldozerul pe pământul lui şi i-au distrus aproape jumătate din suprafaţă, care are o deschidere de 52 de m la șosea. În locul respectiv se construiește un inel care face legătura între DN1 și autostrada A 1.

Lotul 1 al autostrăzii Sebeș – Turda, are 17 kilometri, măsurați de la intrarea pe autostradă de la Sebeş până la Pârâul Iovului, la ieşire din Alba Iulia. Contractul pentru proiectarea şi construirea celor 17 kilometri a fost atribuit în 2014 Asocierii Impresa Pizzarotti & C SPA – Pomponio Construcții SRL.

Reprezentanții firmei s-au prezentat joi dimineața pe terenul respectriv, cu utilajele și cu documentația necesară, prin care dovedesc faptul că terenul este expropriat în urma unei hotărâri de Guvern, pentru demararea lucrărilor. Este vorba despre o HG din august 2017, în baza căruia Viorel Bumbu este expropriat și s-a stabilit despre despăgubire, pentru o suprafață de 2952 mp, suma de 208 mii lei.

Viorel Bumbu, sosit la fața locului, susține, însă, că nu a fost informat despre nicio expropriere.

”Am 6000 mp, teren pus în vânzare. M-am trezit cu niște utilaje și cu reprezentanții firmei Pizzarotti care mi-au spus că terenul este expropriat în urma în urma unei Hotărâri de Guvern din anul 2017. Eu nu am fost informat. Nu am știință, nu am primit nicio hotărâre în sensul ăsta. Sunt, practic, deposedat de aproximativ 2500 mp de teren din cei 6000 mp pe care îi dețin. I-am rugat să oprească lucrările. A fost și Jandarmeria la fața locului, dar nu se opresc, lucrările continuă”, ne-a declarat Viorel Bumbu.

El susține că ”am făcut eforturi mari să reabilitez terenul. Era o groapă acolo, sub nivelul șoselei. Am cărat pământ de umplutură ca să îndrept locul. Mi-au luat partea din față, cu deschidere la șosea. Cu partea din spate, ce mai pot să fac? E mai rău ca pe vremea Austro-Ungariei, când erau deposedați oamenii în numele statului. Să văd ce pot să fac acum, cui pot să mă adresez”.

Reprezentanții firmei Pizzaroti au avansat, în cursul zilei de joi, destul de mult cu lucrările pe terenul respectiv.

Contractul pentru proiectarea şi construirea celor 17 kilometri atribuit în 2014 Asocierii Impresa Pizzarotti & C SPA – Pomponio Construcții SRL are o valoare de 541,7 milioane de lei.