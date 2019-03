FOTO, VIDEO: Echipa RO-001 XEO a Colegiului HCC din Alba Iulia premiată cu diplome pentru rezultatele obținute la Campionatul Național de Robotică pentru licee – BRD First Tech Challenge România

Echipa RO-001 XEO a Colegiului HCC din Alba Iulia a fost premiată miercuri cu diplome pentru rezultatele obținute la Campionatul Național de Robotică pentru licee – BRD First Tech Challenge România.

Miercuri, 27 martie, membrii echipei RO-001 XEO a Colegiului HCC din Alba Iulia au fost premiați cu diplome oferite de conducerea școlii. În cadrul aceluiași eveniment au fost premiați și sponsorii care au sprijinit echipa colegiului în activitatea lor.

“Nici nu știm cât de mândri putem fi de voi. Depășește puterea noastră de a vă mulțumi și de a fi încântați că existați și că ați reușit o performanță unică. Este un lucru fantastic, creativitatea voastră este dincolo de puterea noastră de închipuire. Cuvintețe nu pot exprima bucuria pe care o avem.

Iar fără comunitatea locală, fără părinți, lucrurile nu pot să meargă pe un trend ascendent. Mulțumesc celor care au fost alături de voi. Un lucru foarte important e că echipa se autosusține, ei își caută sponsorizările, ei se promovează, sunt ca un organism independent de ceea ce înseamnă școală. Este un exercițiu fantastic pentru viață și pentru ceea ce vă așteaptă în continuare”, a spus Valer Cerbu, directorul Colegiului.

De asemenea, au fost oferite diplome pentru sponsorii care au sprijinit echipa: IPEC Alba Iulia, Jidvei, Adral SRL, Atlas Imobiliare SRL, Ener Rom SRL, Rotary Club Alba Iulia, Livrez Dragoste și Asociația Împreună pentru Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia.

“Ne dorim să păstrăm trend-ul, chiar dacă din exterior pare că s-a repetat experința, anul acesta a fost cu totul altceva. Ne-am extins foarte mult domeniul de activitate. Noi am încercat să ne implicăm în tot ce am putut, am organizat evenimente, am fost implicați în tot ce înseamnă prezența IT-ului în viețile tinerilor, am vrut să promovăm spiritul civic, gândirea critică, valorile în care noi credem și sperăm că, prin eforturile depuse de noi anul acesta, am reușit să creăm ceva durabil. Am un citat care îmi place mult: Ce se întâmplă o dată s-ar putea să se întâmple o singură dată, dacă se întâmplă de două ori, cu siguranță se va întâmpla și a treia oara”, a spus Mihai Marius Mermezan, team leader-ul echipei.