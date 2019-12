FOTO.VIDEO: Brudina „fantomă” care „a plecat singură” pe Mureș, într-un sat din Alba

„Distracție” pe bandă rulantă în satul Pețelca din județul Alba. Mai mulți teribiliști au dezlegat brudina satului și au lăsat-o de izbeliște în valurile râului Mureș, iar mai apoi au incendiat casa podarului.

Sărbătorile nu au fost prea fericite pentru oamenii din satul Pețelca, județul Alba, acolo unde mai mulți teribiliști și-au făcut „damblalele”, dându-le bătăi de cap sătenilor, dar și autorităților. Aceștia au dezlegat brudina satului, lăsând-o să plutească de izbeliște pe apele râului Mureș, ca mai apoi să incendieze casa podarului.

Autoritățile sunt pe urmele răuvoitorilor, astfel că au început cercetările pentru prinderea și pedepsirea făptașilor.

„Am văzut de Crăciun tot felul de comentarii răutăcioase la o postare tendențioasă făcută pe pagina de facebook, Satul Pețelca, cum că am fi lăsat de izbeliste brudina satului.

Pentru o corectă informare aș vrea să fac câteva precizări care sper să deslușească această chestiune prezentată tendențios.

În primul rând am aflat de la Poliția Locală despre faptul că brudina este dezlegată încă din prima zi de Crăciun.

Ne-am deplasat cu colegii de la SVSU Teiuș am readus barca și am decis ca acțiunea de scoatere la mal a brudinei sa se facă luni pe ziuă, pentru a nu pune in pericol pe nimeni.

Doresc totuși să informez cetațenii că această brudină nu s-a dezlegat singură de la mal, așa cum nici barca nu a făcut acest lucru…..

Un grup de oameni puși pe glumă (tot din sat) au vrut să „verifice” gradul de mobilizare al primăriei ,dezlegând cu bună stiință brudina, așa cum au facut-o și altădată, crezând că ceea ce fac este o glumă bună. Tot în „glumă „au incendiat și casa podarului punând pe drumuri pompierii militari precum și SVSU Teiuș.

Am postat astăzi aceste lucruri tocmai pentru a respecta adevărul și pentru a nu lăsa loc de interpretări. În altă ordine de idei vreau să vă informez că la ora actuală lucrăm pentru scoaterea la mal a brudinei, iar în paralel se fac cercetări pentru a-i prinde și sancționa pe cei vinovați .

Menționez că ultima dată am adus barca de la Șibot, sprijiniți fiind de către ISU Alba” se arată într-o postare pe pagina de Facebook a primarului din Teiuș, Mirel Hălălai.