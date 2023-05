FOTO VIDEO| Accident rutier în Alba Iulia: Două autoturisme implicate într-o tamponare, pe Calea Moților

FOTO| Piesa de rezistență la Retro Parada 2023, de la Alba Iulia: Un Citroen B2, vechi de un secol, vedeta expoziției

Una dintre „bijuteriile” care au furat ochii participanților la Retro Parada 2023, de la Alba Iulia, este un Citroen B2, din Franța, fabricat în anul 1923.

„Mașina o am de trei ani și de doi ani e înmatriculată și particip la evenimente cu ea.

A fost nevoie să umblu la motor, la partea de pistoane, cauciucurile, bineînțeles, care sunt consumabile și ce am mai pus piese am găsit pe site-urile franceze „, a declarat bărbatul pasionat de mașini.

Referitor la prețul mașinii, acesta a explicat faptul că „nu a fost scumpă, dar am băgat tot cam atât. Se spune că la mașinile vechi nu se întreabă cât costă și cât consuma. Am plătit pe ea 6.000 de euro și am băgat în ea peste 6.000 de euro”.

Mașina este depozitată într-un garaj, fără prea multe condiții speciale, doar să fie ferită de umiditate și condiții extreme de temperatură.

Bărbatul a mai transmis faptul că mașina este folosită doar pentru participarea la parade, nu și în scop personal.

La eveniment participă mașini cu anul de fabricație începând din 1923, decanul de vârstă fiind un Citroen. De asemenea, printre vedetele evenimentului se numără și un Mercedes din 1935. Toate mașinile prezente la eveniment sunt fabricate până în anul 1993.