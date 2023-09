FOTO VIDEO| 9 cățeluși abandonați pe drumul spre Sebeș lângă mama lor călcată de mașină: Asociația Help 4 Strays are nevoie de AJUTOR

9 cățeluși abandonați pe drumul spre Sebeș lângă mama lor călcată de mașină: Asociația Help 4 Strays are nevoie de AJUTOR

O nouă poveste extrem de tristă este spusă de Andreea Berar de la Asociația Help 4 Strays. Aceasta a găsit 9 cățeluși abandonați pe marginea drumului spre Sebeș, la doar câțiva metri de mama lor, călcată de mașină. Deoarece asociața are deja 94 de căței în grijă, orice donație și orice ajutor sunt binevenite.

„Am fost crescută frumos, cu bun simț și respect față de persoanele din jurul meu, indiferent de situație. Am primit educație, am terminat 2 facultăți și un master, primind chiar și bursă – asta pentru cei care au impresia că dacă alegi să salvezi câini, nu poți mai mult și că ești incapabil.

Cu toate astea, cu toată educația și bunul simț, îi doresc ăluia care a abandonat mămica aceasta cu puiuți (azi noapte sau în dimineața asta) – SĂ ÎL TRĂSNEASCĂ DIN CAP PÂNĂ ÎN TĂLPI!!!! Nuuu, nu instig la ură, dar dacă ar crăpa, ar face un bine societății.

Și care societate??????? BOLNAVĂ ȘI REA!!!!!! Astăzi, în drumul meu spre Sebeș, am văzut cățelușa călcată și ruptă de mașini, pe marginea drumului. Târâtă mulți metri pe soșea, cu dâre de sânge în urma ei. Câțiva metri mai în față, puiuții îi stăteau lângă cutia în care au fost aruncați.

Am întors imediat și am oprit. Pur și simplu mi se părea ireal. Creierul meu refuza să creadă că sunt pusă în fața unei situații prea grele. Chiar ieri am preluat mămica cu 7 pui, și am făcut imposibilul ca să le facem loc și loc.

Acum, veneau către mine, unul câte unul, 9 pui mici!!!!!

Parcă voiau joacă, dar fugeau către drum. I-am băgat pe toți în cutie și cutia în mașină. Plângeam și nu știam ce urmează.

Plâng și acum, îmi imaginez doar cum au fost aruncați de mizeria și de lașitatea umană, iar mămica, dezorientată a ieșit în drum și a fost călcată de mașină, posibil la scurt timp după abandon au rămas 9 suflete nevinovate.

Pe ei, i-am găsit eu. Dar câți scapă cu adevărat din mâinile nenorociților????? Când Dumnezeu ne civilizăm??????? CÂND SE VOR APLICA SANCȚIUNI?!???????????

Adăugăm 9 pui foarte mici și ajungem la 94 de căței. Dacă doriți să ajutați cu bobițe foarte mici pentru ei, ori cu vaccinarea lor, o puteți face în contul Asociatiei Help 4 Strays”, a scris Andreea pe Facebook.

RO72BTRLEURCRT0557991901 (EUR)

RO25BTRLRONCRT0557991901 (RON)

* bt pay: 0757 388 209

* Revolut: 0757 388 209

* PayPal: [email protected]