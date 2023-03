FOTO| Veteranul de război maior (rtg) Iosif Cosma Roman, din Alba Iulia, împlinește astăzi venerabila vârstă de 100 de ani: A fost vecin cu fotograful Marii Uniri, Samoilă Mârza

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 martie 2023: 556 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA PATRIA BANK S.A. ADMINISTRATOR CONT 1 [email protected]

ALBA IULIA MARTINENCO S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766284068

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA KASSA LOOK MV SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0742046001

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA MATIAS AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA AJUTOR BUCATAR 2 0744605753

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0748560719

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0788364937

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0748560719

ALBA IULIA MARY PAN VIILOR S.R.L. BRUTAR 3 [email protected]

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0748560719

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA BUCATAR 5 0744605753

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 5 0744605753

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899

ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CONTABIL 1 0744604900

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 2 0740939708

ALBA IULIA SKOMET SRL DIRECTOR DE DEPARTAMENT ORGANIZARE EVENIMENTE 1 0722839727

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0722685526

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 6 0258812764

ALBA IULIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL FACTURIST 1 0722403277

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL FIERAR BETONIST 3 0745645001

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 [email protected]

ALBA IULIA BMK STYLES BILKAY S.R.L. FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE 5 0747674262

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0732790001

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA IPEC SA INGINER CHIMIST 1 0758800134

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0722685526

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA SC SATURN SA INGINER MECANIC 1 0258812764

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0745645001

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 5 0744605753

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 2 0747054712

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744605753

ALBA IULIA AUTOSIN ALEX SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 4 0754254397

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744604900

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1 [email protected]

ALBA IULIA RER VEST S.A. MANAGER ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]

ALBA IULIA SIDE GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0732790001

ALBA IULIA SELCAN TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 2 0732211711

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 5 0745645001

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 3 0258812764

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745580122

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

ALBA IULIA MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 5 0758316748

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0748560719

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 5 0744605753

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL PAVATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA AUTOSIN ALEX SRL PIZZAR 6 0754254397

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL PIZZAR 2 0728968129

ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0761116410

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SECRETAR INSTITUT, FACULTATE 1 0258806276

ALBA IULIA MARTINENCO S.R.L. SECRETARA 1 0766284068

ALBA IULIA IPEC SA SECRETARA 1 0758800134

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0732790001

ALBA IULIA SIMBA INVEST SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0732790001

ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 0258806276

ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0728108116

ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 [email protected]

ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 [email protected]

ALBA IULIA DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ TEHNICIAN MECANIC 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 6 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 4 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0745999335

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITATII PRODUSELOR ALIMENTARE 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745999335

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL AMBALATOR MANUAL 5 0744693292

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292

IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU MATIAS FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

AIUD LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BUCATAR 1 0754753749

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 2 0742212343

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 30 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0745858560

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661

AIUD FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 7 0730230700

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AIUD S.C. KLOOS DEAL SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL AJUTOR OSPATAR 4 [email protected]

COLŢEŞTI CONACUL SECUIESC RURAL SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 [email protected]

GÂRBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ PROMOTION SRL FILIALA BLAJ LUCRATOR COMERCIAL 1 0744376318

BLAJ LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ DANIEL”S HEAVY MACHINE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0742524752

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STIVUITORIST 1 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 1 0746074524

ABRUD S.C.VIDAC GRUP SRL CONDUCĂTOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI 2 0744420521

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 0757690309

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. INSTALATOR APA, CANAL 1 0757690309

ABRUD MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0744604900

ABRUD S.C. B.M. CRISAN SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0744611562

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 2 0757690309

BAIA DE ARIEŞ S.C. TOM – GICU S.R.L. BRUTAR 1 0745590820

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 8 0748115732

BISTRA S.C.MERA REZIDENTIAL S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747310098

BOZ POMICOLA BOZ SRL TRACTORIST 5 0740218345

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL ADMINISTRATOR 1 0735417292

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL BUCATAR 1 0735417292

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL INGINER MECANIC 1 0749223226

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0735417292

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 6 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0767677599

GÂRDE S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. CARAUS 1 0749474230

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 DULGHER RESTAURATOR 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FIERAR BETONIST 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INSTALATOR APA, CANAL 2 [email protected]

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

LUPŞA COMPOSESORATUL SILVIC LUPSA -V OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745307724

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 ZUGRAV 1 [email protected]

SĂLCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎI MANIPULANT MARFURI 1 0740019310

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742246047

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. BUCATAR 1 0258751991

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1 0258751991

CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

CUGIR UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 0258751991

CUGIR DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SEF DE SALA RESTAURANT 1 0742246047

ŞIBOT SIPIGFERM S.R.L. MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

OCNA MUREŞ S.C. TECHNIQUE STAINLESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0740368357

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

LANCRĂM ALGABETH COM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0727736155

LANCRĂM BRUDAR MARCEL VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MECANIC MASINI AGRICOLE 1 0728943099

PETREŞTI SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. LACATUS MECANIC 1 [email protected]

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 1 0747332279

PETREŞTI BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0745580122

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 [email protected]

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 1 [email protected]

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL AJUTOR BUCATAR 1 0756042468

SEBEŞ AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0726066601

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0358102915

SEBEŞ ORIANA FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0744218137

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0358102915

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0358102915

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0358102915

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0726066601

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0741369813

SEBEŞ AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 [email protected]

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0358102915

SEBEŞ OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

SEBEŞ E-KID SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 [email protected]

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0741247994

SEBEŞ DELI GROUP PROFESSIONAL SERVICES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0756042468

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR COVOARE ÎNNODATE 2 0773865892

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. VOPSITOR 2 0358102915

ŞUGAG SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455