FOTO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia gazdă pentru o delegație specială din Turkmenistan: „Mai aproape unii de alții”

Vineri, 6 decembrie 2024, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a avut deosebita plăcere a fi gazdă pentru o delegație specială din Turkmenistan , formată din Prorectorul Nurmuhammet Shyhlyyev, reprezentanți ai Biroului de Relații Internaționale și studenți de la International University of Humanities and Development in Turkmenistan.

În cadrul vizitei lor, studenții universității din Turkmenistan ne-au pregătit un spectacol unic, care ne-a purtat prin bogata cultură turkmenă. Costume tradiționale pline de culoare, cântece și povești fascinante – o experiență care ne-a adus mai aproape unii de alții!

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest moment memorabil și mulțumim încă o dată delegației din Turkmenistan pentru prezența lor în cadrul universității noastre din Alba Iulia și pentru consolidarea unui parteneriat valoros!”, transmit reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

