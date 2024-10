Acord între Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia și o universitate din Turkmenistan: „Orizonturi pentru studenți și cadrele didactice”

Astăzi, în Turkmenistan, la Ashgabat, Rectorul UAB, Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz a semnat un important acord de colaborare între Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia și International University for Humanities and Development.

„Astăzi, în Turkmenistan, la Ashgabat, am semnat un important acord de colaborare între Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia și International University for Humanities and Development.

Acest parteneriat deschide noi orizonturi pentru studenții și cadrele didactice ale universității noastre, oferind oportunități de schimburi academice, proiecte de cercetare comune și experiențe interculturale valoroase. Colaborarea noastră va contribui la consolidarea relațiilor academice internaționale și la îmbogățirea experienței educaționale a studenților noștri.„, transmite Rectorul UAB, Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz.

