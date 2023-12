FOTO Un tânăr din Alba a adus în orașul natal conceptul londonez de frizerie: Salonul unde pe lângă tuns, clientul primește și o băutură

Un tânăr din Alba a adus în orașul natal conceptul londonez de frizerie: Salonul unde pe lângă tuns, clientul primește și o băutură

Tânărul Horia Ionuț Gîlea, în vârstă de 33 de ani, a adus la Alba Iulia conceptul londonez de frizerie, investindu-și cea mai mare parte a banilor câștigați prin muncă asiduă în Anglia, într-un Barber Shop and Lounge, salon pe care l-a deschis de curând în cartierul Cetate.

„Pasiunea pentru tuns o am de 15 – 20 de ani. Mă tund singur de vreo 15 ani și am început să tund prieteni din România și tot mai mult în Anglia. În perioada pandemiei cred că a fost vârful, când am tuns tot mai mulți clienți”, ne-a mărturisit Horia. Tânărul a declarat că, deși se înscrisese la facultate imediat după absolvirea liceului la Alba Iulia, în anul 2016 a plecat la muncă în străinătate, așa cum, de altfel, făcuseră foarte mulți tineri de vârsta lui și nu doar în acele vremuri, iar după o scurtă perioadă petrecută în Olanda a ales să lucreze în Anglia, renunțând momentan la studii. A mărturisit însă că niciodată nu s-a gândit să rămână definitiv în Marea Britanie, ci a vrut să strângă bani, pe care să-i investească apoi într-o afacere în România.

În UK, a trudit la mai multe locuri de muncă, de la frizerie, la șoferie, având fel și fel de joburi, atât pentru a reuși să-și ducă traiul de zi cu zi, cât mai ales pentru a economisi liră cu liră, iar suma strânsă să stea apoi la fundamentul înfăptuirii visului său, unul realizabil, de altfel.

Iar ca să-și atingă scopul a urmat și cursurile unei facultăți de business în Anglia, unde printr-o fericită întâmplare și-a cunoscut și viitoarea soție, Dana, care voia să devină asistentă medicală, ulterior ea absolvind și o altă specializare.

„Apoi ne-am hotărât să ne întoarcem acasă, pentru că ne doream să fim acasă, să fim alături de părinți și de familie, și să încercăm să facem ceva aici. Ne-am întors, am făcut un curs de perfecționare în domeniu la Alba Iulia, iar apoi am căutat să închiriez un spațiu în care să investesc. Astfel, de doar aproximativ o lună am deschis salonul, pentru că obținerea avizelor și autorizațiilor necesită timp”, a precizat Horia Gîlea.

El ne-a explicat și în ce constă conceptul londonez de Barber Shop and Lounge: „Am vrut să aduc ceva «de dincolo». Momentan oferim servicii de frizerie, de la tunsori clasice sau moderne, cu modele sau skin fade, chiar frizuri realizate după poze, dar și servicii de bărbierit sau aranjat barba.

Conceptul londonez constă în faptul că clientul sosit în salonul nostru va ocupa un loc la o măsuță și va fi servit cu o băutură caldă sau rece din partea casei (o cafea, un ceai, un suc etc.), indiferent dacă așteaptă sau nu să-i vină rândul. Lucrăm inclusiv sâmbăta, iar cu programări telefonice și duminica.

Clienții sunt, în principal, prieteni și cunoscuți, dar clientela se dezvoltă foarte repede, deoarece clienții vorbesc între ei, iar vorba merge mai departe și un prieten îmi aduce, de exemplu, 5 clienți. Plus că tinerii găsesc informații accesând paginile și rețelele de socializare. Avem și un site, unde oamenii pot să-și facă programări, dar spre deosebire de alte saloane noi nu lucrăm exclusiv pe bază de programare, ci în cele 8 ore primim pe oricine. Sper însă ca în curând să ne treacă pragul și vedete din diverse domenii, precum fotbaliști sau artiști, deoarece prețurile sunt sub cele ale pieței, dar la aceeași calitate a serviciilor prestate”.

Întrebat unde își vede afacerea peste 10 ani, Horia Gîlea a spus că mai întâi vrea să-și dezvolte afacerea în domeniul igienei și esteticii corpului uman, pentru a putea oferi servicii și femeilor, motiv pentru care salonul închiriază un scaun de frizerie, un post de coafor și un spațiu fie pentru masaj sau cosmetică, fie pentru manichiură/pedichiură.

Secțiune Știri sub articolul principal