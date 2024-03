FOTO Un moț din Albac, la centenar: A fost felicitat de primar și apropiați

Un moț din Albac la centenar: A fost felicitat de primar și apropiați

Lazăr Petru, poreclit în comunitate Puricu, a împlinit marți 12 martie, frumoasa vârstă de 100 de ani. Moțul a fost felicitat și sărbătorit de primar și apropiați.

O delegație de la primăria Albac în frunte cu primarul, Todea Tiberiu, l-au serbat pe Lazăr Petru și i-au adus un tort, flori, s-au ospătat împreună cu sărbătoritul și rudeniile care au venit să îi ureze „La mulți ani!” , cu sarmale, plăcinte pe lespede și un pahar de palincă pentru că asta i-a plăcut și centenarului.

Care e secretul longevității lui Lazăr Petru

Curioși care e secretul longevității, cei care au fost prezenți la eveniment, i-au adresat câteva întrebări, iar răspunsul bătrânului a fost sursă de amuzament:

„- Ai mâncat bine?

– Așa și așa.

– Ai postit?

– De postit am mai postit câteodată.

– Ai băut?

– Am băut când am avut ocazia.

– Dar cu femeile cum a fost pe parcursul vieții?

– Nu te aud prea bine!”

Încă doi albăceni urmează să aniverseze anul acesta un secol de viață. Este vorba de Todea Gaftea (a Pliti) și Mateș Petru (a lui Spoc), născuți în 20 martie, respectiv în 4 septembrie.

Printr-o hotărâre a consiliului local, cei care împlinesc 100 de ani primesc câte 1500 lei, o diplomă de excelență, tort și flori din partea primăriei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI