FOTO| Trei elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia au obținut premiul III și mențiuni la Concursul Național de Istorie „D. Onciul”, destinat claselor VIII – XII

Elevul sergent major Ștefan Grecu a obținut Premiul III, iar elevii caporal Robert Vlad și George Silaghi Mențiuni la Concursul Național de Istorie „D. Onciul”. Concursul, destinat claselor VIII – XII, a fost organizat online de Facultatea de Istorie a Universității din București, sub egida istoricului D. Onciul la 100 de ani de la moartea acestuia. Rezultatele meritorii au fost obținute sub coordonarea domnului profesor de istorie Dan Anca.

„Sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut, având în vedere că nivelul la care s-a ridicat subiectul nu a fost foarte diferit de nivelul olimpiadei naționale. A fost o experiență interesantă și cred cu tărie că toți învățăm ceva nou cu fiecare concurs sau olimpiadă la care participăm. Aștept cu nerăbdare ediția următoare a concursului, unde sper la un rezultat măcar la fel de bun ca și anul acesta”, a afirmat elevul sergent major Ștefan Grecu.

„Acest concurs mi-a demonstrat nivelul superior al competențelor mele în domeniul istoriei, rezultatul obținut la acest concurs național determinându-mă să progresez mai mult. Sper ca în următorii ani să dobândesc rezultate și mai bune la viitoarele concursuri și olimpiade”, a spus elevul caporal Robert Vlad.

„Sunt mândru că am participat la concursul „D. Onciul” și am obținut Mențiune. Organizarea concursului online părea să fie un lucru greu fiind mulți elevi din toată țara pasionați de istorie într-un singur loc, dar organizatorii au reușit să creeze o adevărată experiență. Subiectele au fost foarte bine structurate și pe măsura unei provocări a cunoștințelor. În general mă simt bine, știind că am participat la un astfel de concurs, iar pasiunea mea și devotamentul pentru disciplina istorie au fost recompensate prin obținerea acestei mențiuni”, a mărturisit elevul caporal Alexandru Silaghi.

Felicitări tuturor!