FOTO| Tamas Bogya, sportivul CS Unirea Alba Iulia, a câștigat Cupa României la Orientare, competiție desfășurată la Baia Sprie

CSM Unirea Alba Iulia și-a propus ca în 2024, an în care se celebrează un secol de la înființarea formației din Cetatea Marii Uniri, să promoveze în Liga 2, iar prima opțiune pentru banca tehnică este antrenorul Marius “Papi” Popescu, actualmente la Viitorul Cluj.

“Așteptăm răspuns de la Marius Popescu. Am discutat în câteva rânduri, urmează să ne mai întâlnim. El ar vrea să vină, noi îl dorim, dar mai are contract cu Viitorul Cluj până în decembrie. Trebuie să-și rezolve situația contractuală. Ne cunoaștem de foarte mult timp, sunt șanse să vină și sper să accepte. Este principala noastră opțiune în acest moment și până nu se clarifică situația sa nu abordăm alte piste. Ne dorim un răspuns cât mai repede posibil pentru a face împreună strategia, să vedem campania de transferuri, cine rămâne, ce achiziții facem”, a comentat Radu Mircea Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

CSM Unirea Alba Iulia a încheiat sezonul pe locul al 3-lea în Seria 9 a Ligii 3, cea mai bună clasare din ultimii 7 ani, de când “alb-negrii” au ajuns în eșalonul terț, la cerere.

Planurile de viitor includ atacarea promovării, trecerea la alt nivel, iar acest lucru implic faptul că Marcel Rusu nu va ma fi antrenor principal.

Marius “Papi” Popescu (53 de ani) este originar din județul Alba, localitatea Totoi (comuna Sântimbru) și a început fotbalul la CSȘ Alba Iulia, plecând ulterior la “U” Cluj, de care și-a legat cariera de jucător și antrenor. Activează din 2018 la Viitorul Cluj, club preocupat de creșterea jucătorilor.

“Mă interesează orice echipă care-și propune să facă performanță, iar Unirea Alba Iulia vrea să se bată la promovare în campionatul viitorNormal că mi-aș dori să trec la un alt nivel, de la un club formator de jucători, la un altul care își propune un obiectiv superior”, a mai adăugat Marius Popescu.

Aflat sub contract cu Viitorul Cluj până la finele acestui an, Marius Popescu are o clauză contractuală, suma de 30.000 de euro în cazul în care va pleca (sau va fi demis pe perioada înțelegerii). “Papi” Popescu urmează să poarte discuția cu Răzvan Zăvăleanu, cel care conduce și finanțează clubul de pe Someș.