FOTO| Surpriză de Crăciun pentru elevii din Sebeș: 5.500 de pachete cu dulciuri au pornit spre toate școlile și grădinițele din oraș

FOTO VIDEO| Expoziție columbofilă la Săliștea: Vizitatorii au admirat sute de păsări din toate rasele și au stat de vorbă cu crescătorii

Pe parcursul acestui weekend, în sala de sport a școlii gimnaziale David Prodan din comuna Săliștea, este organizată o nouă ediție a Expoziției Columbofile.

În cadrul expoziției pot fi văzuți porumbei voiajori, standard, de rasă, găini de rasă sau iepuri. Participă crescători de toate vârstele, pasionați de sportul columbofil și arbitrii naționali și internaționali.

Program de vizitare:

Vineri – orele 17-19.

Sâmbătă – orele 9-17.

Duminică – orele 9-14.

„La Săliștea se organizează una dintre cele mai frumoase expoziții de păsări și animale de companie. Am organizat aceasă expoziție pentru toată lumea și suntem bucuroși că la expoziție au participat foarte mulți crescători de porumbei și păsări de ornament. Puteți vedea 20 de iepuri, 103 găini de toate rasele și găini avem 101. Sportul columbofil este o pasiune, tot ce vedeți aici este pe banii noștrii”, a declarat pentru ziarulunirea.ro purtătorul de cuvând al asociației Mulbach 2008, Sebeș, Nelu Pielaru.

„De mic am avut această pasiune, de creștere a porumbeilor. Cu porumbeii mei am fost reprezentant la Spartachiade, înainte de ’89, am fost campion naționala în 1986. Arbitrez porumbei de clasa standard de cel puțin 35 de ani. România are un pic de regres, deși am fost undeva foarte sus la clasa standard. Sper ca în câțiva ani să revenim în top unde am fost înainte”, a spus arbitrul internațional Horvat Ioan.

Columbofilii au împărtășit publicului larg culisele vieții de crescător pasionat, precum și satisfacția unică oferită de afecțiunea prietenilor necuvântători.