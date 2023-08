FOTO: Student Sport Alba Iulia, un nou turneu câștigat, la Sibiu | Oana Cosma și Geszika Bîrsan – premii individuale

Formația de fotbal feminin Student Sport a câștigat al doilea turneu al verii, impunându-se în competiția din județul Sibiu. În plus Oana Cosma a cucerit trofeul pentru golgheterul turnelui, iar Geszkia Bîrsan a fost desemnată cea mai valoroasă jucătoare.

Grupa Under 15 a participat la “Athletic Junior’s Cup” organizat de ACS Athletic Șura Mare. Fetele conduse de Cătălin Costea au disputat 4 meciuri într-o singură zi, partidele fiind în sistemul 8+1.

“Mulțumim organizatorilor pentru această experiență, dar și susținătorilor noștri. Ne bucurăm de aceste medalii, de antrenamente, de încrederea și bucuria trăite”, a spus antrenorul Student Sport, care s-a bazat pe efectivul format din 10 jucătoare, după cum urmează: Oana Cosma, Daria Șimandi, Geszika Bîrsan, Lavinia Șuteu, Antonia Giura, Maria Oargă, Ariana Goța, Ionela Cosma, Iulia Mitrofan și Anamaria Scrob.

Anterior Student Sport Alba Iulia a participat la turneul “Cupa Mării Negre”, în cadrul cantonamentului de la Eforie Nord. La toate categoriile înscrise, Under 13, Under 15 și Under 17, echipa din Cetatea Marii Uniri s-a clasat pe primul loc.