FOTO/ ȘTIREA TA: La Baia de Arieș, gunoaiele se revarsă din tomberoane, în centrul orașului

La Baia de Arieș, gunoaiele se revarsă din tomberoane, în centrul orașului, după cum ne-a transmis un cititor al publicației ziarulunirea.ro, care a trimis și o poză doveditoare.

”Va informez ca in centrul orasului Baia de Aries se depoziteaza gunoaiele si vara nu poti sa stai in fata blocului de miros sau sa deschizi geamurile sa aerisesti in casa!!!”, ne-a scris localnicul.

El speră că făcând publică situația, autoritățile se vor mobiliza și vor face curățenie.

