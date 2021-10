FOTO ȘTIREA TA| „Bizon” full option: De-a lungul și de-a latul, în parcarea Kaufland din Alba Iulia

FOTO ȘTIREA TA| „Gică Contra” de Alba Iulia: Nu se sinchisește să-și mute „dulapul”, chiar dacă a fost rugat politicos

Când nu se face nu e bine, iar când se face e musai să ne aflăm în treabă și să încurcăm: aceasta pare să fie deviza unui albaiulian. Deși a fost rugat politicos de echipa de muncitori ce efectuează lucrări de reparații și întreținere pe strada Ion Buteanu din municipiul Alba Iulia acesta nu dorește nici în ruptul capului să își mute „dulapul” și preferă să îi încurce pe muncitori, cel puțin asta susținea persoana ce a trimis redacției fotografia. După publicarea articolul proprietarul mașinii aduce detalii cu privire la situație.

UPDATE: proprietarul mașinii susține faptul că mașina sa a fost parcată după ce muncitorii au plecat, iar muncitorii au „lăsat” utilajul pe stradă, iar până la momentul publicării articolului acesta nu știa despre situația mai sus relatată. Totodată acesta precizează faptul că muncitorii putea să lucreze fără să fie încurcați în vreun fel de mașina parcată.

„În jurul orei 15:30, când am ajuns acasă muncitorii lucrau, iar mașina mea a fost parcată la 100 de metri de locul unde aceștia își defășurau activitate, în capătul străzii. La ora 18:00 am parcat mașina în fața porții, muncitorii erau plecați de mult, strada a fost blocată de utilajul lăsat parcat de muncitori, lângă o groapă de doi metri adâncime. Deopotrivă oricine dorea să ocolească strada avea alte alernative viabile de trafic, strada oricum nu permite accesul a două mașini pe două sensuri deodată, ori cu foarte mare greutate și cu excepția cazurilor în care este vorba de mașini mari. Mașina este parcată în fața propietății mele și consider mai degrabă ca era de datoria celor care efectuază lucrări să semnalizeze într-un mod propice șantierul de lucru, ori imposibilitatea practicării traficului pe strada.”, precizează proprietarul mașinii din fotografie.