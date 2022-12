FOTO ȘTIREA TA| Alba Iulia, patria lui „Dorel”: Cum au fost montați stâlpii de iluminat pe o stradă din municipiu...

ȘTIREA TA| Albaiulienii se plâng de transportul în comun: „Autobuzele sunt vechi și degradate”. Ce răspunde STP

Cetățenii din municipiul Alba Iulia se plâng că autobuzele care asigură transportul public de persoane în oraș nu sunt la standardele anului 2022.

Un albaiulian ne-a scris pe adresa redacției spunând că autobuzele sunt vechi și degradate deși prețul biletelor a crescut în ultimul an. Compania de transport răspunde că deoarece s-au investit circa 1.8 milioane în infrastructura electrică nu au mai fost bani pentru autobuze.

„Bună seara. Ce părere aveți dumneavoastră de transportul în comun din Alba Iulia. Autobuzele sunt vechi și degradate, adesea supraaglomerate, uneori nici nu opresc în stație. Mai sunt și foarte murdare, de-a dreptul infecte. Aceasta în condiția în care s-a mărit mult prețul biletului și abonamentului. Multă lume e nemulțumită. Nu există un timp de staționare, toată lumea se grăbește la urcare sau coborâre, se pot întâmpla accidente.”, ne-a spus albaiulianul.

Ce spun reprezentanții STP

„E normal să se învechească. Dacă am investit 1.8 milioane în infrastructura electrică pentru autobuzele primăriei, nu am mai avut bani anul acesta pentru autobuze, resursele sunt limitate ca în orice firmă. Cu acești 1.8 mil am fi plătit avansul la leasing pentru 12 autobuze și nu ar fi fost aceste discuții, de altfel întemeiate. Dacă am fi introdus cele 13 autobuze electrice ar fi fost rezolvată și această problemă. Câtă vreme am avut primar nu au fost astfel de discuții.

La ce oră și pe ce linie sunt aglomerate? Ne trebuie această informație exact, că să solicităm și noi din nou primarului Pleșa să aprobe suplimentarea numărului de curse. Primaru le-a tăiat, doar el poate modifică programul de transport.

Exact când s-a întâmplat să nu oprească în stație (pe ce linie, la ce oră, eventual numărul de înmatriculare)? Vom lua măsuri imediat ce avem aceste date.

Exact ce număr de înmatriculare a fost murdar? Această informație este falsă, le spălăm la modul serios și dacă nu avem un număr de înmatriculare autobuz să verific imediat nu cred că este adevărat”, au transmis reprezentanții STP.