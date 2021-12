FOTO: Știința Bacău – Volei Alba Blaj 0-3 | Echipa din „Mica Romă” a trecut și al 13-lea val, debut pentru Noemi Moldovan

Statistic, partida dintre Unirea Alba Iulia (“lanterna roșie”, cu 5 puncte) și Sticla Arieșul Turda (locul al 7-lea, 14 puncte) contează pentru runda a 15-a a Seriei a 9-a și este programată sâmbătă, de la ora 13.00, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia.

La modul cum se prezintă lucrurile în curtea fostei prim-divizionare, ajunsă ciuca bătăilor și “lanternă roșie”, nici nu are sens să îți faci iluzii înaintea acestui joc ce pune punct unui sezon catastrofal. Mai degrabă să te bucuri că se termină chinul. “Alb-negrii” au pierdut săptămâna trecută acasă, cu codașa Sănătatea Cluj, și sunt într-o situație rușinoasă, extrem de aproape să ierneze pe ultima poziție. O decizie inexplicabilă s-a produs după această înfrângere rușinoasă: fotbaliștii fiind lăsați liberi până joi. Practic echipierii uniriști s-au bucurat precum bugetarii de o mini-vacanță de 5 zile (!!!) deși parcursul este unul de toată jena! Antrenorul Valentin Sinescu a revenit de ieri la pregătire și are două antrenamente până când se va sfârși supliciul unei toamne a deziluziilor și probabil că și mandatul său la Alba Iulia (principalul unirist menționând în repetate rânduri că va pleca în iarnă dacă nu se reglează situația financiară a clubului).

În 1 octombrie, la primul meci cu Florin Pampea pe bancă, Sticla a reușit prima victorie a sezonului, gol Dioșan (30), în distribuție regăsindu-se conjudețenii G. Goronea și Budin (ex-CSO Cugir). De numele oponentului de sâmbătă se leagă și ultima victorie pe “Cetate”, acum mai bine de un an, în 30 octombrie 2020 (scor 2-1). Însă la capitolul disputelor interne uniriștii s-au făcut de râs: două puncte luate în acest sezon din 7 partide (remize albe cu Avântul Reghin și Viitorul Cluj), în 2021 au câștigat un singur joc din 11 (la Zlatna, în 2 aprilie, 2-1 cu CS Ocna Mureș)! 7 jocuri pe teren propriu în care albaiulienii au înscris, incredibil, două (!!!) goluri, într-o singură repriză, aceea cu Metalurgistul Cugir, de atunci fiind 6 confruntări pe ZERO! O ofensivă sub orice critică (penultima din tot eșalonul terț, mai slabă fiind doar Luceafărul Oradea, cu 4 goluri) ce a produs 7 goluri în 14 runde. Sunt mai bine de 6 jocuri (13 reprize!) în care Unirea Alba Iulia nu a punctat, ultima reușită fiind în urmă cu 49 de zile de zile (Al. Giurgiu la Ocna Mureș, în 16 octombrie), un record negativ ce cuprinde 593 de minute fără gol!