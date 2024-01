Foto: Start perfect de an, Miruna Măda – vicecampioană balcanică la ciclocros și câștigătoare a Cupei României

Start perfect de an pentru Miruna Măda, care a devenit vicecampioană balcanică la ciclocros și câștigătoare a Cupa României, în urma competiției de la Vatra Dornei

Start excelent de an pentru junioara Miruna Măda, sportiva din Alba devenind vicecampioană balcanică la ciclocros la Vatra Dornei, totodată adjudecându-și pentru al doilea an consecutiv Cupa României la această disciplină sportivă. Miruna Măda, originară din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, elevă la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”, din Alba Iulia, în clasa a XI-a E, a reușit performanțe remarcabile în acest început de an. La Vatra Dornei, cu ocazia primului Campionat Balcanic de Ciclocros (la start competitori din România, Moldova, Albania, Serbia și Bulgaria) organizat vreodată si cea de-a cincea etapă din Cupa României (ultima etapă a sezonului 2023/2024), Miruna Măda, legititmată la CSM Mediaș, a urcat pe treapta a doua a podiumului în competiția balcanică. În Cupa României, Miruna Măda a terminat pe locul doi cursa și a ocupat locul întâi în clasamentul general la categoria sa (juniori, cu un bilanț alcătuit din 3 medalii de aur și două de argint). În Campionatul Național a participat la cea mai înaltă categorie, cea a elitelor, unde a obținut medalia de bronz.

De notat este faptul că din cele 6 titluri balcanice, 5 au fost câștigate de sportivi români și unul de către o sportivă din Albania. “Tricolorii” au dominat prima ediție din istorie a Campionatului Balcanic de Ciclocros, câştigând 11 medalii, dintre care 5 de aur!

Ciclocrosul este o disciplină a ciclismului care acoperă perioada de toamnă-iarnă și care câștigă tot mai mulți adepți. Acesta necesită o pregătire specifică, diferită de cea pentru Mountainbike și bineînțeles un alt tip de bicicletă. Ineditul acestui sezon de ciclocros a fost zăpada care s-a așternut la Vatra Dornei, traseul de concurs fiind comparat cu cel de Cupa Mondială de la Val di Sole din Italia, singurul care se desfășoară pe zăpadă, la celelalte elementul specific fiind noroiul. Ciclocrosul îmbină mersul pe bicicletă cu alergarea pe lângă ea, pe un traseu offroad, presărat cu obstacole artificiale.

Campionatul Balcanic la aceasta disciplină, este o inițiativă îndrăzneață pusă în practică de Bogdan Brînză, primul președinte al Comisiei de Ciclism pentru Copii din cadrul Federației Romane de Ciclism între 2018, când a organizat la Alba Iulia Cursa copiilor în cadrul Turului României și până în 2023, când aceasta s-a desființat din nefericire.

În 2023, Miruna, sportivă născută în anul 2006, a adus în Alba, pentru al doilea an consecutiv Cupa Națională a României și titlul de campioană națională la XCE, devenind, în septembrie, campioană balcanică la XCO (sport olimpic).

