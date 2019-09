FOTO: Școala „smart” de la Ciugud, pregătită să îi primească pe elevii din comună. Gheorghe Damian: Împreună am învins România lui „nu se poate”

Aproximativ 130 de elevi din comuna Ciugud vor începe noul an școlar într-o unitate de învățământ la standarde europene, o școală „smart”, după cum precizează primarul Gheorghe Damian. Chiar dacă administrația locală a întâmpinat probleme cu prima firmă care a câștigat contractul de realizare a lucrărilor, într-un final, șantierul s-a închis iar proiectul a fost dus la bun sfârșit.

„Mai este foarte puțin și începe școala… De aceea vreau să vă spun o poveste care are un final fericit. La Ciugud ne-am încăpățânat să credem în școala de la sat și așa s-a născut ideea primei școli „smart” din mediul rural din România. În primul rând am vrut să facem o școală prietenoasă pentru copii, o școală cu dotări și amenajări moderne.

Provocarea noastră a fost să avem la Ciugud o școală a viitorului, în care copilul sa vină cu drag și părintele să înțeleagă faptul că NU trebuie să fugim la oraș pentru a face carte ci putem crește mari învățând bine și la noi acasă, la sat. A fost o provocare pentru ca povestea noastră a început cu rezilierea contractului de construcție deoarece am avut „noroc” de un constructor neserios (da…din păcate un primar întâlnește și astfel de parteneri și trebuie sa aibă curajul să ia decizii dure și corecte pentru ca legea ii permite acest lucru).

În ciuda acestor probleme nu ne-am oprit ci ne-am motivat să visăm în continuare și să muncim mai mult. Și la fel ca în povești echipa Primăriei a prins puteri fantastice și, rând pe rând, ni s-au alăturat oameni minunați care au început să viseze și să creadă, alături de noi, într-o școală micuță de la sat și în cei aproximativ 130 de copii care învață aici. De la noua firmă de construcții serioasă care a mobilizat zeci de oameni zilnic în șantier și până la ultima firmă care ne-a furnizat servicii sau echipamente, cu toții au înțeles importanța acestui proiect, nu doar pentru Ciugud ci pentru fiecare școală de la sat din România.

Împreună am învins România lui „nu se poate” și școala noastră a crescut ca în basme, într-o zi cât altele în șapte. Școala Ciugud înseamnă acum printre altele o școală modernă cu soluții inteligente implementate: iluminat și climatizarea reglate prin scenarii predefinite sau cu ajutorul unor senzori, clase moderne cu mobilier adaptat copiilor, materiale didactice smart sau toalete cu instalații moderne (școala de la sat nu trebuie sa se mai identifice cu imaginea toaletei în fundul curții).

Pentru că am câștigat și un proiect pe Țara lui Andrei urmează să dotăm școala cu aparatură didactică și softuri inteligente, să implementăm catalogul electronic și să înlocuim manualul clasic pe hârtie cu un manual electronic. Provocarea cea mai mare va fi de acum pentru dascăli. Noi am ridicat zidurile, iar de acum dascălii trebuie sa zidească educația în sufletul copiilor și sper să înțeleagă misiunea nobilă pe care o au: să demonstreze că școala lui domnul Trandafir de la sat are VIITOR… și alături de ea au viitor și comunitățile noastre rurale.

Mulțumim tuturor pentru sprijin și celor care ne vor trece pragul școlii de luni le spunem că vom fi gazde bune. Succes profesori! Succes elevi!” a precizat pe o pagină de socializare Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

sursa: facebook.com/Gheorghe Damian