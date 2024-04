FOTO: Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, rezultate extraordinare la European Dance Cup Buziaș

Rezultate excelente realizate de Școala de Dans Chirilă Alba Iulia la o competiție internațională disputată la Buziaș

În perioada 20-21 aprilie, Școala de Dans Chirilă a participat, pentru al saptelea an la Concursul Internațional de Dans, European Dance Cup, organizat de Asociația Rok Art din cadrul WADF (World Artistic Dance Federation), desfășurat la Buziaș. Școala de dans din Cetatea Marii Uniri a fost reprezentată în concurs de către formația Spirit Liber, la categoria de vârsta Junior 10 -15 ani, cu un număr de 15 sportive.

În competiția care a numărat la start aproximativ 1000 de coregrafii, executate de peste 1500 de participanti din peste 35 de cluburi de dans din România, Serbia și Ungaria, dansatoarele albaiuliene au prezentat în concurs un numar de 14 coregrafii, obținând rezultate remarcabile, mai precis 11 locuri întâi, două locuri II si un loc IV, astfel: Step up, grup, fantezie, locul I; Barbie, grup, musical, loc I, Inside, grup, acro, loc I (una dintre cele mai bune coregrafii din concurs); Maria si Patricia, duo, loc I; Anamaria și Antonia, duo, loc I ; Lorena și Mara, duo, loc I ; Teo și Alessia, duo, loc II; Flavia si Sofia, duo, loc I; Bianca Câmpean, solo, loc I ; Mara Gherman, solo, loc I ; Maria Andreica, solo, loc I ; Ioana Dudas, solo, loc I ; Antonia Szakacs, solo, loc IV; Natalia, Sofia, Adelina și Flavia, small group, loc II.

Fetele se afla sub îndrumarea coregrafilor Bianca și Alexandru Chirilă și se află la cea de-a VI-a competiție din acest an școlar după Deva, Timișoara, Praga, Viena, Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI