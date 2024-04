FOTO: Șapte elevi de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” rezultate remarcabile la concursul Interjudețean „Pitagora”

Un număr de șapte elevi de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” au reușit să se facă remarcați cu rezultate impresioante la concursul Interjudețean de matematică „Pitagora.”

Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia au fost din nou pe podium la Concursul interjudețean de matematică „Pitagora”, compețiție care s-a desfășurat recent la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia.

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia a fost reprezentată atât de elevi ai ciclului primar (clasa a IV-a ), cât și de elevi din gimnaziu. Aceștia au reușit să obțină rezultate remarcabile, numeroase premii și mențiuni, care au completat palmaresul școlii la concursurile și olimpiadele din acest an școlar.

Pasiunea pentru matematică, efortul susținut, precum și îndrumarea dascălilor au contribuit din plin la obținerea acestor rezultate merituoase.

La gimnaziu, s-au evidențiat prin rezultate de excepție următorii elevi:

Popa Pascu Ștefan – clasa a VIII-a A – Premiul I (îndrumător: prof. Frățilă Maria)

Varvara Radu – clasa a VII-a C – Premiul I (îndrumător: prof. Albu Irina)

Joldeș Petru – clasa a VI-a B – Mențiune (îndrumător: prof. Albu Irina)

Batir Briana – clasa a V-a B – Mențiune (îndrumător: prof. Frățilă Maria)

La clasa a IV-a, elevii îndrumați de către prof. înv. primar Virginia Muntean au obținut 3 mențiuni:

Udrea Natalia – clasa a IV-a C

Joldeș Matei – clasa a IV-a C

Răchieriu Delia-Nicole – clasa a IV-a C

Felicitări elevilor pentru rezultatele obținute și dascălilor pentru implicare și dedicare, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Avram Iancu.”

