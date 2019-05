FOTO/ Săptămâna Naţională a Voluntariatului la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir

În acest an, Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) a ajuns, sub egida ,,Pro Vobis” Cluj la ediția cu numărul 18. De câţiva ani Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cugir, reprezentată de Echipa SNV a profesoarelor de la Grădinița cu Program Normal Vinerea, respectiv Şcoala Gimnazială ,,Ioan Mihu”, profesoarele: Sabina Presecan, Luminiţa Enescu, Ana Herlea, Anca Sicoie şi Nicoletta Huştiuc, participă cu success la aceste activităţi.

,,Am învăţat că e bine să faci bine, că binele se întoarce, chiar dacă nu pe loc, cândva, şi ghidându-ne sub acest slogan am încercat să insuflăm dragostea de a face bine copiilor, preşcolarilor şi elevilor pe care îi îndrumăm.

Astfel am propus activitatea cu titlul ,,Voluntar pentru o zi” care s-a desfăşurat în ziua de marţi, în ciuda condiţiilor meteorologice care nu au fost tocmai favorabile, dar bunătatea a învins, cum dintotdeauna în poveşti binele învinge”, susține prof. Nicoleta Huștiuc.

Potrivit profesoarei, au fost organizate atât activităţi de ecologizare, plantare, curăţare a spaţiilor verzi din incinta Grădiniţei cu Prgram Normal Vinerea, cât şi activităţi recreative, unde şcolarii au avut ocazia să coopereze, să grijească puii de om, micii preşcolari din grupa Albinuţelor şi Fluturaşilor. La activitate au participat pe lângă cadrele didactice sus amintite, peste 80 de copii şi totodată părinţi şi bunici voluntari.

,,A fost o activitate deosebită, cum doar copiii pot să o împlinească, prin farmecul lor copilăresc, amintind de scrierile lui Creangă.

Au fost astfel consolidate atât prietenia dintre copii, relaţia de colaborare dintre cadre didactice şi părinţi, bunici, cât şi spiritual civic, cu toţii reuşind şi învăţând din participarea la această activitate că face mult să faci bine, că un rău se face mult mai uşor, dar că binele dăinuie şi este răsplătit”, a ținut să precizeze Gabriela Huștiuc.

La finalul discuției, a fost adresată invitația cadrelor didactice să participle şi la ele la ediţiile viitoare ale acestui proiect civic, și s-au adus mulţumiri ,,Pro Vobis” pentru oportunitatea de a participa la această frumoasă acţiune. (C.P.)