FOTO| Roșia Montană Marathon 2021: Peste 320 de participanți s-au prezentat la cele 3 probe tradiționale: maraton, semimaraton și cros

În weekend-ul 25-27 iunie 2021, Asociația Pachamama România a organizat, sub sloganul „Descoperă Aurul din Inima Ta”, cea de-a opta ediție a Roșia Montană Marathon, concurs ce face parte din Circuitul Carpaților.

Sâmbătă, 26 iunie, s-au prezentat la start peste 320 de participanți la cele 3 probe tradiționale: maraton, semimaraton și cros. De asemenea, peste 120 de mici alergători au putut concura pe categorii de vârstă la Cursa Copiilor, organizată în parteneriat cu Cercetașii Roșia Montană. Ca și la precedentele două ediții, pentru cei dornici să descopere peisajele zonei la pas, a fost organizată Drumeția Interconectivității, pe un traseu de 7 km.

Belvedere-Piatra Corbului și Vf. Rotundu

Câștigătorii probei de Maraton (43,82 km) au fost Luca Bedetti (masculin) și Ghizela Vonica (feminin), aceștia primind marele trofeu Roșia Montană Marathon, sculptat în lemn, ce înfățișează monumentele naturale Piatra Corbului, simbolul concursului, și Detunata Golașă. La Semimaraton (26,58 km), cei care au trecut primii linia de sosire au fost Cristian Han (masculin) și Mirela Resteman (feminin), în timp ce la Cros (11 km) primul loc a revenit lui Guț Florin (masculin), respectiv Maria Herman (feminin). Rezultatele complete ale concursului sunt disponibile aici: https://time-it.go.ro/2021/rosiamontana/

Cei enumerați mai sus au primit trofee și premii în bani în valoare de 400 RON (maraton), 250 RON (semimaraton) și 100 RON (cros). De asemenea, cei care au triumfat la cele 4 categorii de vârstă din fiecare probă au găsit în punga cu premii câte un produs Made in Roșia Montană, o cremă de la Societatea Română de Dermatologie, prăjitura casei de la Alka, o sticlă cu șampanie de la Zarea, precum și o sticlă de vin de la Vinexpert.

Podiumul de la proba de marathon, open

Toți participanții au primit medalii cu logoul Roșia Montană Marathon, pe spatele lor fiind trecut sloganul „Descoperă Aurul din Inima Ta!” însoțit de declarația de iubire pentru Roșia Montană: „I RM”. De asemenea, s-au oferit premii surpriză (pentru participanții de peste 60 ani, pentru cel mai tânăr concurent, participantul cu cele mai multe maratoane alergate, cuplul cu cele mai multe participări etc.).

Nu în ultimul rând, au fost premiați ambasadorii Roșia Montană Marathon: Mihai Pantiș, singurul alergător care a participat la toate cele opt ediții ale maratonului, Ștefan Sălăgean, Codrea Gheorghe Silip și Victor Spătaru.

Ambasadorii Roșia Montană Marathon și participanții cu premii speciale

Programul evenimentului a cuprins numeroase activități, printre care amintim: Proiecție de film despre istoria Roșiei Montane cu Adi Petri, cântat la tulnic, Atelier de creație cu Ioana Tomescu, un altfel de pasta party, concerte de muzică folk susținute de trupa OCRU (Adrian Mărgineanu și Dorin Pitariu), Cătălin Stepa, Claudiu Benga și Cristian Lupașcu, foc de tabără la Tăul Brazi, vizită la Galeriile Romane, tur ghidat la monumentele naturale din zonă cu Adi Petri și întâlnire cu reprezentanții proiectelor locale.

Cauza socială a maratonului a fost reprezentată anul acesta de realizarea unui Club de lectură pentru elevii Școlii Gimnaziale „Simion Balint” din Roșia Montană, 7% din taxa de participare constituindu-se în contribuție pentru realizarea acestuia. Mulțumim Societății Române de Dermatologie pentru contribuția sub formă de cărți și alte materiale, precum și tuturor celor care au donat.

Pe lângă latura sportivă, Roșia Montană Marathon reprezintă și o modalitate de susținere a comunității locale, a micilor antreprenori și producători din Roșia.

Vă prezentăm mai jos câteva impresii din partea alergătorilor.

„Roșia Montană și plăcerea de a alerga…

Ce au cele două în comun: „Roșia Montană” și „alergarea”? Vă spun eu… peisajul zonei, încărcătura energetică a locului și liniștea care domină peste pădurile din împrejurimi.

Poate unii își găsesc liniștea în fotoliul psihologului, eu am găsit-o în alergarea montană alături de cei mai dragi prieteni, iar Maratonul de la Roșia Montană îți oferă un adevărat pachet de beneficii pentru corp și suflet. Când am luat startul (fiind primul meu maraton), mă gândeam la distanța pe care o am de parcurs, la dozarea energiei și bineînțeles la momentele critice specifice unei astfel de alergări, experiențe pe care eu le auzisem de la alți alergători. Pe podium am mai urcat în ultimii 2 ani, eu fiind alergătoare doar de doi ani și jumătate după un cancer agresiv. De fapt din cauza acestui diagnostic am început să alerg și acum îl văd ca un moment pozitiv în viața mea pentru că la fiecare alergare am câștigat prieteni și experiență, iar cel mai important câștig a fost să mă bucur de lucrurile simple.

Niciodată nu am mai alergat maraton, dar experiența a fost alta decât ceea ce mi-am imaginat. Razele soarelui de la răsărit, roua ierbii, mirosul florilor de câmp, cântecele păsărilor și oglindirea tăurilor, m-au ajutat să fac din alergare o plăcere și să trec prima linia de sosire. Doar căldura a fost un obstacol pentru o alergare perfectă, dar și aceasta a fost alternată cu răcoarea și umezeala pădurilor.

La finalul cursei am avut suportul celorlați alergători care mă încurajau și în special al prietenilor mei care s-au implicat ca voluntari sau ca alergători.

Cu siguranță la anul voi reveni cu aceeași bucurie și voi lua cu mine și mai mulți prieteni ca să se bucure și ei de o vacanță scurtă plină de mișcare în natură…”

Ghizela Vonica, câștigătoare proba de maraton

Câștigătorii probei de maraton, Luca Bedetti și Ghizela Vonica

„După doi ani departe de competiții, am hotărât să particip la Roșia Montană Marathon. Înainte cu 3 săptămâni de concurs am pășit pentru prima dată la Roșia Montană pentru a proba traseul și am descoperit locuri sălbatice și mirifice.

Cursa a fost foarte intensă de la primul km și până la final, iar căldura a fost partenerul nostru. Totul a fost perfect, de la semnalizarea traselului, punctele de hidratare, excepționali fiind și voluntarii.

Am descoperit o communitate de oameni care mi-au umplut sufletul de bucurie pe toată durata evenimentului. Mulțumesc mult pentru toată distracția oferită, totul a fost perfect! Ne revedem cu siguranță la anul!”

Luca Bedetti, câștigator proba de maraton

„Mă numesc Dumitru Florin Guț, am 17 ani și sunt sportiv de performanță. Cursa de cros de la Roșia Montană a fost una foarte frumoasă cu peisaje greu de uitat. Traseul a fost exceptional, marcat foarte bine și cu niște voluntari bine instruiți. Vremea a ținut cu noi, așa că am putut alerga și admira destul de bine.

Vreau să felicit organizatorii acestui concurs pentru bună desfășurare. Și, nu în ultimul rând, vreau să îi mulțumesc domnului Ștefan Sălăgean pentru susținerea și ajutorul acordat pentru a putea ajunge la aceasta cursă minunată.”

Florin Guț, castigator al probei de Cros 11 km

„Bună! Mă numesc Ștefania Sălăgean și am 10 ani. Am mers la concursul Roșia Montană Marathon din nou anul acesta. Am concurat la proba de Cros 11 km. Au fost peisaje uimitoare. Păsările cântau fericite, iar fluturii zburau veseli. Un obstacol greu în cursă a fost o urcare prin iarbă, dar fragii roșii se vedeau și îți dădeau un zvâc. Chiar dacă am mai fost de vreo 2-3 ori la Roșia Montană, încă mai sunt multe de văzut.”

Ștefania Sălăgean, cel mai tânăr participant al probei de Cros

Mulțumim sponsorilor – Albalact, Sano Vita, Alka Traiding, Zarea România, AQUA Carpatica, Societatea Română de Dermatologie, Maspex România, Pan Food Sibiu, Vinexpert, TOPI Import-Export, Derpan Patiserie, Grandis, Sponser, Made in Roșia Montană, și partenerilor – Primăria Roșia Montană, Consiliul Județean Alba, Direcția pentru Sport și Tineret Alba, Poliția Alba, Jandarmeria Alba, CS Locomotiva București, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, Bucharest Running Club, Gravity, Cercetași Roșia Montană, Ziarul Adevărul, Ziarul Unirea, Radio Guerrilla, Radio România Actualități, fără de care acest concurs nu ar fi fost posibil.

De asemenea, mulțumim voluntarilor veniți de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, Colegiul Național ”Avram Iancu” din Câmpeni, Școala Gimnazială ”Simion Balint” din Roșia Montană, precum și din alte părți ale țării.

Mulțumim, Joana pentru încălzirea oferită înainte de curse.

Mulțumim, Daniela Goia și Marcela Greger pentru masajele oferite alergătorilor de-a lungul întregii zile a concursului.

Mulțumim fotografilor – echipei Pixel Prosport, Laurențiu Mihai și echipei sale de la Bucharest Running Club (partenerii noștri), Vasile Pop și Alex Cârstea, care au realizat nenumărate cadre cu alergătorii și cu traseele de la Roșia Montană Marathon.

În final, vă invităm să ne vizitați pagina de facebook Roșia Montană Marathon, pentru mai multe poze și testimoniale de la ediția din acest an.