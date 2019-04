FOTO: Rezultatele Concursului Interjudețean de matematica „Pitagora”, pentru clasele IV-VIII. Clasamentul final

Conform tradiției, la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia a avut loc în data de 13 aprilie, cea de-a XX-a ediție a Concursului Interjudețean de matematica „Pitagora”, dedicat elevilor din clasele IV-VIII. Au participat elevi din trei județe: Alba, Cluj si Sibiu, județe deja fidele, care așteaptă cu nerăbdare, an de an, desfășurarea acestui concurs.

Premiile obținute de elevi au constat în bani și au fost sponsorizate de firma SC GOIA TIM SRL. Mulțumim firmei respective pentru sprijinul acordat.

Conducerea școlii mulțumește atât elevilor participanți cât și cadrelor didactice care s-au implicat în buna desfășurare a concursului.

FELICITĂRI ELEVILOR SI CADRELOR DIDACTICE IMPLICATE ȘI II ASTEPTĂM ȘI ANUL VIITOR.

Clasamentul final:

REZULTATE FINALE CONCURS „PITAGORA” 2019 Editia XX

CLASA a V-a

1 OBREJA FILIP a V-a C. N. ƒ„LUCIAN BLAGA” SEBEȘ LORINTZ LILIANA 24 EXCELENȚA

2 NANDREA IADIRA a V-a C. N. ƒ„LUCIAN BLAGA” SEBEȘ LORINTZ LILIANA 23,5 I

3 BRATU SONEA FABIAN a V-a COLEGIUL NAȚIONAL „GHE. LAZAR ” SIBIU ȘERB DELIA 23 II

4 GLIGAN FLAVIU a V-a CLUBUL YOY ACADEMY CLUJ NAPOCA POP CRISTIAN 22 III

CLASA a VI-a

1 PETRUȚIU ALEXANDRA a VI-a SCOALA GIMN.”VASILE GOLDIS” ALBA IULIA URSU GABRIELA 27 EXCELENȚA

2 FLEACĂ ANASTASIA a VI-a LICEUL TEORETIC GHE.LAZĂR SIBIU ȘERB DELIA 26,5 I

3 BUCUR MARIA a VI-a SCOALA GIMN.”VASILE GOLDIS” ALBA IULIA URSU GABRIELA 22 II

4 ȘUȘU MIRIAM a VI-a LICEUL TEORETIC GHE.LAZĂR SIBIU ȘERB DELIA 21,5 III

CLASA a VII-a

1 FAUR ȘTEFANIA a VII-a LICEUL DE INFORMATICĂ CLUJ NAPOCA 24 EXCELENȚA

2 GHERMAN LUMÂNARU ȘTEFAN a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MIHU ANCA 21,5 I

3 RUSU MARA a VII-a SCOALA GIMN. ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA URSU GABRIELA 20,5 II

4 MUNTEAN DAVID a VII-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ MIHU ANCA 19,5 III

CLASA a VIII-a

1 ARON DARIUS a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL „GHE. LAZĂR ” SIBIU ȘERB DELIA 24 EXCELENȚA

2 LORINTZ ALEXANDRU a VIII-a COLEGIUL NAȚIONAL ”LUCIAN BLAGA” SEBEȘ LORINTZ LILIANA 23,5 I

3 NĂSĂUDEAN MARIA a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BOB ” CLUJ NAPOCA BALICA IOAN 23 II

4 NOJA MARIA a VIII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX PUȘCAȘ MIHAELA 21,5 III

CLASA A IV-A

BUCUR IOANA a IV-a ȘC. GIMN. ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA VÎLCEANU DELIA 28 EXECELENȚĂ

RADU IRINA a IV-a ȘC. GIMN. ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA VÎLCEANU DELIA 26,95 I

POP RAUL a IV-a ȘC. GIMN. ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA MACARIE CARMEN/NEAMȚ CRISTINA 21,75 II

DAVID DRAGOȘ a IV-a ȘC. GIMNAZIALĂ CÂMPENI 21,2 II

DAN TUDOR a IV-a SCOALA REGINA MARIA SIBIU 20,75 III

LUPEAN MARIA a IV-a SCOALA REGINA MARIA SIBIU 20,5 III

HORVAT DAVID a IV-a SCOALA GIMNAZIALA ”OVIDIU HULEA” AIUD 19,95 III

VĂDUVA DARIA a IV-a SCOALA REGINA MARIA SIBIU 19,85 III

SOȘA CRISTINA a IV-a SCOALA GIMNAZIALĂ”AXENTE SEVER” AIUD 18,55 III

PASCU MATEI a IV-a SCOALA REGINA MARIA SIBIU 18,50 III

INDREȘ LARISA a IV-a SCOALA GIMNAZIALĂ”AXENTE SEVER” AIUD 18,09 III

MARIAN ȘTEFAN a IV-a SCOALA REGINA MARIA SIBIU 17,75 III

NIȚESCU TUDOR a IV-a ȘC. GIMN. ”VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA MACARIE CARMEN/NEAMȚ CRISTINA 17,65 III

LEGIAN CĂTĂLIN a IV-a SCOALA GIMNAZIALĂ”AXENTE SEVER” AIUD 16,10 III