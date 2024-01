FOTO: Reunire la Metalurgistul Cugir, cu 24 de jucători | Și Dohotariu vrea să plece, tineri – în probe

Start perfect de an pentru Miruna Măda, care a devenit vicecampioană balcanică la ciclocros și câștigătoare a Cupa României, în urma competiției de la Vatra Dornei Start excelent de an pentru junioara Miruna Măda, sportiva din Alba devenind vicecampioană balcanică la ciclocros la Vatra Dornei, totodată adjudecându-și pentru al doilea an consecutiv Cupa României la […]