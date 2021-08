FOTO| Profesorul din Alba care participă la „Ultra Marathon de Mont Blanc”. Un alergător a MURIT pe traseu

La finele săptămâni va debuta noua ediție a Ligii a 3-a, campionat ce va avea la start trei reprezentante ale Albei. Prin retrogradarea Industriei Galda de Jos (după 7 stagiuni consecutive pe a treia scenă), județul are 3 echipe, repartizate în Seria a 9-a a eșalonului terț, fiind pentru a doua oară în ultimele șase stagiuni (precedenta situație în sezonul 2019/2020, întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus) când sunt numai trei “albaneze”.

O mult prea lungă pauză competițională a adus numeroase modificări în efectivele echipelor din Alba, două dintre ele schimbând și pe banca tehnică. Extrem de activă la capitolul achiziții s-a dovedit CS Ocna Mureș, ce și-a transformat în mod substanțial lotul, cu 13 achiziții și 11 plecări!

Complicată este situația grupării din Cetatea Marii Uniri, ce a pierdut jucători pe bandă rulantă din cauza apăsătoarelor probleme financiare. Metalurgistul Cugir, cea mai bună echipă din Alba în ultimul deceniu, a fost decentă în privința transferurilor, înregimentând doar trei jucători. Cu amendamentul că mutări se mai pot produce până la finele lunii, vă prezentăm modificările din taberele divizionarelor terțe județene.

Metalurgistul Cugir (antrenor Lucian Itu – confirmat)

*Veniri: M. Udrea (CSC Dumbrăvița), D. Nicula (Gaz Metan Mediaș, împrumut), Sîncelean (Foresta Suceava, liber);

*Plecări: Toilă (Sporting Roșiori, via Sport Team București), Dohotariu (CS Hunedoara), Dușmanu și Fl. Sandu (Concordia Chiajna), Budin (Sticla Arieșul Turda), Casian (CS Ocna Mureș), Cioargă (CS Ocna Mureș, via Ardealul Cluj).

Unirea Alba Iulia (antrenor Valentin Sinescu, nou)

*Veniri: Ciorgovean (Viitorul Șelimbăr), Bartok (portar, SCM Bacău, via Csikszereda Miercurea Ciuc), Cl. Morariu (FC Avrig), Lupea (Viitorul Sântimbru, liber), Cr. Păcurar (revenit), S. Tineiu (Hermannstadt 2), N. Itu (CSO Cugir, juniori), An. Moldovan, Fl. Marcu, Jurj, C. Dănilă, Sebaș, D. Oneț (juniori);

*Plecări: Selagea (a renunțat), Sporea (Flacăra Horezu), D. Lupșan (CS Ocna Mureș), Bucurică (CS Universitatea Alba Iulia), M. Codrea (FC Brașov), Ad. Matei (Industria Galda), Joldeș (CSU Alba Iulia), An. David (Industria Galda), Adam (?), Zsigmond (a renunțat la activitate), Sîntoma și P. Dani (destinație necunoscută).

CS Ocna Mureș (antrenor Paul Ciucă, nou)

*Veniri: D. Lupșan (Unirea Alba Iulia), Cioplântă (ex-Industria Galda de Jos), Tegbo (Unirea Ungheni), Ceaca (Sănătatea Cluj), Ov. Truță (Industria Galda, via UTA Arad), An. Anghel (Industria Galda), Ed. Mihail (Astra Giurgiu, via Academica Clinceni), Hetea (Sticla Arieșul Turda), Coltor (CSU Alba Iulia), Pintilie (Viitorul Cluj), D. Casian (CSO Cugir, liber), An. Moldovan (Olimpia Aiud), Căt. Creț (Sănătatea Cluj), Neșan (revenit după împrumutul la Inter Singer), Cioargă (?, via Metalurgistul Cugir, negocieri cu Ardealul Cluj);

*Plecări: C. Lazăr (în Anglia), G. Goronea (Sticla Arieșul Turda), M. Domșa (CS Universitatea Alba Iulia), Isac și Vădan (Sănătatea Cluj), Chișu (antrenor-jucător Unirea Triteni), Tocu (Industria Galda de Jos), Uță (Spicul Daia Română), Angeru (nu s-a prelungit contractul), V. Ignat (CSU Alba Iulia), M. Decean (Viitorul Vama Seacă, împrumut).