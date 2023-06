FOTO| Povestea unui tânăr de succes din Alba: Cum a ajuns la doar 24 de ani, dintr-un sătuc, pe covorul roșu la cel mai așteptat eveniment monden al anului, din București

Petrecerea VIVA! 2023 – „The Movie Night”, cel mai așteptat eveniment monden al anului, ajuns la cea de-a 24-a ediție, a avut loc într-un cadru special – Face Forest – unde vedetele și-au dat întâlnire și și-au etalat ținutele spectaculoase pe covorul roșu.

Printre invitați s-a aflat și Alion Petru, un tânăr originar din județul Alba, din Pianu de Sus. Acesta a fost invitat la petrecere de o persoană din cadrul evenimentului și, pentru că ediția glam de anul acesta s-a numit „The Movie Night”, iar dress code-ul a fost ”Like a Movie Star”, bărbatul și-a pregătit ținuta la Tudor Tailoring din București, un brand mare cu care colaborează: ”Doar le-am spus tema evenimentul și Claudiu și Robert de la Tudor Personal Tailor au ales outfit-ul perfect pentru seara trecută”, spune Alion Petru.

Party vedetele și-au făcut apariția, conform dress code-ului, mai glam ca oricând. Celebrități din toate domeniile și de toate vârstele – cântăreți, actori, influenceri, sportivi, oameni de telviziune – au răspuns invitației, iar covorul roșu a fost atracția principală, devenind un adevărat podium de fashion pentru vedete, nerăbdătoare să-și etaleze ținutele pregătite special pentru Petrecerea VIVA!

”A fost o petrecere foarte reușită! O tematică pe măsura: Like a Movie Star. Foarte multă lume elegantă, cu mult rafinament și bun gust. M-am întâlnit și cu foarte multe persoane publice, am discutat, am râs și ne-am făcut poze, ca la toate evenimentele de acest gen”, a povestit tânărul pentru ziarulunirea.ro.

Bărbatul activează în mediul online din anul 2019, ca și content creator, iar în prezent deține o agenție de marketing care se ocupă de publicitate și content: ”Am o pagină de Instagram de aproape 40k urmăritori”, mărturisește tânărul.

Deși se bucură de succes la doar 24 de ani, tânărul nu a uitat de unde a plecat, a muncit mult, a îndrăznit să viseze și nu s-a dat bătut: ”Cu sinceritate vă spun că am plecat dintr-un sat mic de lângă Alba Iulia, și-acum la unul dintre cele mai importante evenimente din capitală. Am muncit, am sperat, lucrez și încerc să mă autodepășesc mereu. Multă lume nu a crezut în mine și în potențialul meu, dar am avut și oameni care m-au susținut și au crezut în mine!”

Tinerilor din ziua de astăzi, el le recomandă să fie ei înșiși și să îi lase pe ceilalți să îi vadă așa cum sunt în realitate, ”o persoană imperfectă, neobișnuită, ciudată, frumoasă, magică”.

”Una dintre lecțiile cu care am crescut este să rămâi întotdeauna sincer față de tine însuți și niciodată să nu lași pe nimeni să te distragă de la scopurile tale”, spune tânărul.

Pe viitor, Alion Petru își dorește să-și dezvolte afacerea ”PelionAgency” și să o ducă pe cele mai înalte culmi ale PR-ului, dar și crearea de conținut pentru diferite firme/brand-uri.

Ce îl definește pe Alion Petru: ”M-am născut un om simplu, cu bun simț și respect. Și așa voi rămâne pentru tot restul vieții!”