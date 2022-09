FOTO| Poveste cu final fericit pentru Max, un cățel disparut cu luni în urmă din Sebeș: Cum a fost găsit la zeci de kilometri distanță

Max, un cățel dispărut acum mai multe luni de la proprietarii săi din municipiul Sebeș, a fost găsit la zeci de kilometri distanță, în Sibiu.

Câinele a fost reunit cu stăpânul său cu ajutorul voluntarilor inimoși de la asociația sibiană Animal Life.

„Astăzi am avut parte de o întâmplare plăcută și puțin așteptată, având în vedere ca zilnic ne confruntam cu animale abandonate, chiar de rasă.

Am fost sesizați de existenta acestui cățel în cartierul Ștrand și în urma citiri cipului am aflat ca Max are stăpân.

Astăzi Max s-a reunit cu familia lui din Sebeș, Alba, de unde dispăruse cu luni în urma. Stapanul lui Max a ajuns în timp record în Sibiu și amândoi au fost extrem de fericiți sa se revadă”, au scris cei de la Animal Life pe facebook.