FOTO| Pilotul albaiulian Tudor Pop pe podium la Raliul Clujului: Prima victorie de probă specială alături de Adriana Breaz

Rundă fertilă pentru conjudețene în competițiile juvenile organizate de FRF, CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș câștigând cele 4 jocuri disputate pe teren propriu.

La Under 19, “alb-negrii” lui George Țălnar sunt lideri, cu maximum de puncte, fără gol primit și cu Cosmin Rădoi-Ionaș (17 ani) marcator a 11 din cele 17 goluri, iar la Under 17, albaiulienii au urcat pe treapta a 3-a a podiumului (locul secund, LPS Sebeș).

*Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – Kinder Sângeorgiu de Mureș 3-0 (3-0), reușite Ionaș-Rădoi (15, 38), V. Stanciu (16). Au evoluat R. Pauletti – P. Alexandru, P. Codrea, Plăcintă, Cîrja, An. Bogdan, V. Stanciu, D. Nistor, An. Maier, Ionaș-Rădoi, R. Nistor; rezerve Al. Stoian, D. Olîlău, V. Moldovan, Plută, Forrai, M. Cristea, Gall, D. Moldovan. Runda viitoare, miercuri, 4 octombrie, ora 12.00, deplasare la LPS Tg. Mureș (locul 3, cu 12 puncte).

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – Kinder Sângeorgiu de Mureș 1-0 (0-0): R. Cristea (56). Antrenorul Vasile Ursu i-a utilizat pe Răhăian – Jurj, Oct. Muntean, Căt. Muntean, T. Crișan, Ferencz, R. Stanciu, Butnariu, Doda, Monescu, R. Cristea; rezerve D. Sucuiu, Pleșa, Cioruța, Clepan, Chinde. Unirisștii au strâns 10 puncte în 5 partide, golaveraj 9-5 (o singur înfrângere, în runda inaugurală), iar miercuri, la ora 14.00 evoluează în deplasare cu LPS Tg. Mureș (locul 9, 6 puncte).